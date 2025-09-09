Shilpa Shetty के पति Raj kundra की मुश्किलें बढ़ीं! 60.48 करोड़ की ठगी में मामले में EOW का दोबारा समन, देश छोड़ने पर रोक के लिए LOC जारी

EOW Summon Raj Kundra: बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के पति और व्यवसायी राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ने वालीं हैं. आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने उन्हें 60.48 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के एक मामले में समन जारी किया है. साथ ही, दंपति के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) भी जारी किया गया है ताकि वे देश छोड़कर बाहर न जा सकें.
15 सितंबर को पेश होने के लिए समन
EOW ने राज कुंद्रा को 10 सितंबर को पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन उन्होंने समय बढ़ाने की मांग की. जिक्से बाद अब उन्हें 15 सितंबर को पेश होने के लिए कहा गया है. यह भी पढ़े: Shilpa Shetty और राज Raj Kundra की मुश्किलें बढ़ीं, फ्रॉड केस में लुकआउट सर्कुलर जारी
ऑडिटर और अन्य पर भी शिकंजा
EOW के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के एक ऑडिटर को भी पूछताछ के लिए समन भेजा गया है. इससे पहले EOW ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को तीन बार समन भेजा था, लेकिन उन्होंने लंदन में रहने का हवाला देकर केवल अपने वकील को भेजा. जांच एजेंसी के अनुसार, वकील द्वारा दी गई जानकारी अपर्याप्त थी, जिसके बाद औपचारिक FIR दर्ज की गई.
जूहू पुलिस स्टेशन में केस दर्ज
यह मामला जूहू पुलिस स्टेशन में निवेशक दीपक कोठारी (60 वर्ष) की शिकायत पर दर्ज किया गया है. कोठारी, लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के निदेशक हैं. उनका आरोप है कि उन्होंने 2015 से 2023 के बीच शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में 60.48 करोड़ रुपये का निवेश किया, जो कथित तौर पर उनके निजी उपयोग के लिए डायवर्ट कर दिए गए.
कोठारी के अनुसार, एक परिचित के माध्यम से उनका परिचय राज कुंद्रा से हुआ था. उस समय शिल्पा और राज की कंपनी में 87.6% हिस्सेदारी थी. उन्होंने निवेश पर मासिक रिटर्न और मूल राशि की वापसी का वादा किया था। हालांकि, 2016 में शिल्पा शेट्टी ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया.