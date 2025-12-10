रायपुर DSP कल्पना वर्मा पर लव स्कैम! 2 करोड़ रुपए, कार और हीरे की अंगूठी ऐंठने का आरोप; WhatsApp चैट लीक होने के बाद आरोपों से किया इनकार
DSP कल्पना वर्मा (Photo Credits: X/@SachinGuptaUP)

एक बिजनेसमैन (Businessman) ने छत्तीसगढ़ पुलिस (Chhattisgarh Police)  की एक सीनियर महिला पुलिस ऑफिसर पर एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेल, धोखा और लव स्कैम का आरोप लगाया है. महिला पुलिस ऑफिसर की पहचान कल्पना वर्मा के तौर पर हुई है, जो रायपुर की DSP बताई जा रही हैं. यह घटना तब सामने आई जब बिज़नेसमैन दीपक टंडन ने रायपुर के खम्मरडीह पुलिस स्टेशन में वर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. बिजनेसमैन ने दावा किया है कि रायपुर DSP कल्पना वर्मा ने कथित तौर पर उन्हें रोमांटिक रिश्ते में फंसाया और बाद में उनसे 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की उगाही की, लग्जरी गिफ्ट्स लिए और यहां तक ​​कि उनकी होटल प्रॉपर्टी का मालिकाना हक भी ले लिया.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, DSP कल्पना वर्मा (Kalpana Verma) दंतेवाड़ा (Dantewada) में पोस्टेड हैं. बताया जा रहा है कि दोनों की मुलाकात 2021 में हुई थी, जिसके बाद उनके बीच रिलेशनशिप बन गया. अपनी कंप्लेंट में, टंडन ने आरोप लगाया कि उनके रिलेशनशिप के दौरान, वर्मा ने उनसे पैसे और महंगे गिफ्ट्स की डिमांड की. बिजनेसमैन ने यह भी दावा किया है कि जब DCP ने उनकी फाइनेंशियल डिमांड पूरी करने से मना कर दिया, तो उन्होंने कथित तौर पर उन्हें झूठे क्रिमिनल केस में फंसाने की धमकी दी.

बिजनेसमैन का दावा है कि DSP ने उससे 2 करोड़ रुपये लिए, लव स्कैम का आरोप लगाया

बिजनेसमैन ने DSP को पैसे, हीरे की अंगूठी और सोने की चेन दी

शिकायत के मुताबिक, टंडन ने वर्मा को 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश, एक हीरे की अंगूठी, एक सोने की चेन और एक कार दी. यह भी बताया गया है कि DSP कल्पना वर्मा ने बिजनेसमैन पर रायपुर में VIP रोड पर अपने एक होटल का मालिकाना हक अपने भाई के नाम पर ट्रांसफर करने का दबाव डाला। टंडन ने आगे दावा किया कि सीनियर पुलिस ऑफिसर ने प्रॉपर्टी को ऑफिशियली उनके नाम पर रजिस्टर करने के लिए करीब 30 लाख रुपये खर्च किए. हालांकि, शिकायत करने वाली ने दावा किया कि उनकी मांगें खत्म नहीं हुईं.

DSP कल्पना वर्मा के खिलाफ आरोपों की शुरुआती जांच के आदेश

मामले का संज्ञान लेते हुए, सीनियर अधिकारियों ने DSP कपलाना वर्मा के खिलाफ आरोपों की शुरुआती जांच के आदेश दिए हैं. यह भी पता चला है कि टंडन द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को वेरिफाई करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है. यह भी आरोप है कि DSP वर्मा ने टंडन पर अपनी पत्नी को तलाक देने और उससे शादी करने का दबाव डाला. शिकायतकर्ता ने सीनियर पुलिस अधिकारी के साथ अपनी चैट के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं.

DSP कल्पना वर्मा और दीपक टंडन के बीच WhatsApp पर हुई बातचीत का स्क्रीनशॉट वायरल

एक WhatsApp स्क्रीनशॉट में, DSP कल्पना वर्मा टंडन से पूछती दिख रही हैं कि वह दंतेवाड़ा कब आएंगे. इस पर, शिकायत करने वाली महिला उन्हें जल्द ही आने का भरोसा दिलाती दिख रही है और ‘आई लव यू’ भी कह रही है. ऑनलाइन सामने आ रही तस्वीरों में एक कार भी है जो टंडन की पत्नी बरखा टंडन के नाम पर रजिस्टर्ड है. आरोप है कि DSP वर्मा ने यह कार अपने कब्जे में ले ली है. हालांकि, तस्वीरों और स्क्रीनशॉट की असलियत अभी वेरिफाई नहीं हुई है. तस्वीरों में हीरे की अंगूठी की तस्वीर भी है, जो टंडन ने वर्मा को गिफ्ट की थी.

WhatsApp चैट लीक होने के बीच, DCP कल्पना वर्मा ने आरोपों से इनकार किया है और उन्हें ‘बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित’ बताया है. सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है और ये आरोप उनकी इज़्ज़त खराब करने की कोशिश है. उन्होंने यह भी कहा कि वह ‘किसी भी लेवल की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं’. DSP ने आगे कहा कि वह बिजनेसमैन को जानती हैं; हालांकि, उन्होंने फाइनेंशियल या पर्सनल गलत काम के किसी भी सुझाव को खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा, ‘ये आरोप मुझे बदनाम करने की एक मनगढंत साजिश है.