Suraj Hegde Passes Away: बेंगलुरु पहुंचे राहुल गांधी, दिवंगत कांग्रेस नेता सूरज हेगड़े को दी भावभीनी श्रद्धांजलि (See Pics and Video)

राहुल गांधी ने सूरज हेगड़े को दी श्रद्धांजलि (Photo Credits: X)

Suraj Hegde Passes Away: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) मंगलवार को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु (Bengaluru) पहुंचे. यहाँ उन्होंने स्थानीय कांग्रेस नेता सूरज हेगड़े (Suraj Hegde) के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उनके पैतृक आवास का दौरा किया. हेगड़े के निवास स्थान पर सुबह से ही उनके अंतिम संस्कार और विधिक अंतिम दर्शनों के लिए परिवार के सदस्य, सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय नेता एकत्र थे. राहुल गांधी ने वहां पहुंचकर दिवंगत नेता के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार के साथ समय बिताकर इस कठिन घड़ी में उनके प्रति अपनी गहरी एकजुटता प्रकट की. यह भी पढ़ें: Karnataka Congress crisis: कर्नाटक कांग्रेस में बढ़ा असंतोष, मंत्री केएच मुनियप्पा ने खाद्य विभाग का कार्यभार लेने से किया इनकार

वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति; जमीनी कार्यकर्ताओं को मिला संबल

राहुल गांधी के इस आकस्मिक संवेदात्मक दौरे के दौरान कर्नाटक कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और राज्य कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी उनके साथ शामिल रहे. प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों और मंत्रियों ने सामूहिक शोक सभा में हिस्सा लिया और सूरज हेगड़े को भावभीनी श्रद्धांजलि दी.

स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने इस दौरे को लेकर कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व का इस प्रकार सीधे किसी स्थानीय कार्यकर्ता के घर पहुंचना यह दर्शाता है कि पार्टी अपने जमीनी कार्यकर्ताओं (Grassroots Workers) और उनके परिवारों के योगदान को कितना सर्वोच्च सम्मान देती है. वहां उपस्थित कार्यकर्ताओं ने सूरज हेगड़े को एक बेहद सक्रिय, समर्पित और वफादार सिपाही के रूप में याद किया, जो कई वर्षों से स्थानीय स्तर पर सांगठनिक मजबूती के लिए काम कर रहे थे.

राहुल गांधी ने सूरज हेगड़े को श्रद्धांजलि दी

LoP Shri @RahulGandhi paid tribute to Suraj Hegde ji, AICC Secretary and former In-charge of the Indian Youth Congress, and met his family in Bengaluru to offer his heartfelt condolences. 📍 Karnataka pic.twitter.com/3CrK9Qkzge — Congress (@INCIndia) June 9, 2026

कांग्रेस नेतृत्व का आधिकारिक शोक संदेश; संगठन के प्रति योगदान की सराहना

मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने व्यक्तिगत रूप से शोक संदेश साझा किया और पार्टी के प्रति सूरज हेगड़े के बहुमूल्य व निस्वार्थ सांगठनिक कार्यों की खुले दिल से सराहना की. उपस्थित वरिष्ठ नेताओं ने परिवार को आश्वस्त किया कि इस अपूरणीय क्षति के बाद पूरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उनके साथ खड़ी है और भविष्य में भी उन्हें हर संभव सांगठनिक व व्यक्तिगत सहयोग प्रदान करती रहेगी.

कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ाव और सांगठनिक आउटरीच

राहुल गांधी का यह बेंगलुरु दौरा ऐसे समय में हुआ है जब कांग्रेस का केंद्रीय आलाकमान देश भर के विभिन्न राज्यों में अपने जमीनी कार्यकर्ताओं और कैडर के साथ सीधे जुड़ाव व संवाद को मजबूत करने पर विशेष जोर दे रहा है.

राजनैतिक और सांगठनिक आउटरीच (Organizational Outreach) के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शीर्ष नेता अक्सर अपने समर्पित कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय पदाधिकारियों के दुखों में शामिल होने के लिए उनके गृह राज्यों का दौरा करते रहे हैं. हाल के वर्षों में भी राहुल गांधी ने विभिन्न राज्यों में ऐसे कई अनौपचारिक दौरे किए हैं, जहाँ उन्होंने दिवंगत पार्टी सदस्यों के घरों पर जाकर उनके परिवारों से सीधा और आत्मीय संपर्क स्थापित किया है.