Punjab Diwali Bumper Lottery 2025: पंजाब दिवाली बंपर लॉटरी! सिर्फ 500 रुपये में जीते 11 करोड़ रुपये, जानें ड्रॉ की तारीख

Punjab State Dear Diwali Bumper Lottery 2025 Draw Date, Results: त्योहारों का मौसम है और पंजाब सरकार दिवाली के मौके पर आपके लिए करोड़पति बनने का एक शानदार मौका लेकर आई है. पंजाब राज्य लॉटरी विभाग ने 'पंजाब स्टेट डियर दिवाली बंपर लॉटरी 2025' का आयोजन किया है, जिसमें कुल 11 करोड़ रुपये तक के इनाम जीतने का मौका है. यह लॉटरी भारत में काफी लोकप्रिय है और हर साल बड़ी संख्या में लोग इसमें हिस्सा लेते हैं.
इस साल, लॉटरी के कुल 24 लाख टिकट छापे गए हैं, जो A, B, और C तीन सीरीज में उपलब्ध हैं. इन टिकटों के नंबर 200,000 से लेकर 999,999 तक हैं.
लॉटरी ड्रॉ कब और कहां होगा?
इस बंपर लॉटरी का ड्रॉ 31 अक्टूबर, 2025 को शाम 6:00 बजे चंडीगढ़ में निकाला जाएगा. यह एक लाइव ड्रॉ होगा, जिसे आप घर बैठे भी देख सकते हैं.
ड्रॉ का सीधा प्रसारण (लाइव) देखने के लिए आप पंजाब लॉटरी की आधिकारिक वेबसाइट (https://punjablotteries.com/livedraw) पर जा सकते हैं.
टिकट की कीमत क्या है और इसे कैसे खरीदें?
इस लॉटरी के एक टिकट की कीमत 500 रुपये है. ध्यान रहे कि टिकट खरीदने के बाद पैसे वापस नहीं होंगे (नॉन-रिफंडेबल).
आप टिकट को पंजाब लॉटरी शॉप की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन खरीद सकते हैं: https://punjablotteryshop.in/diwali-bumper-lottery-2025/
What is the prize money for the Diwali Punjab State Lottery?
|Rank
|No. of Prizes
|Prize Amount for Winners (INR)
|Prize Amount for Sellers (INR)
|Prize Amount for Sub Stockist (INR)
|Total Prize Amount (INR)
|1st
|1
|11,00,00,000
|50,00,000
|20,00,000
|11,70,00,000
|2nd
|3
|1,00,00,000
|10,00,000
|2,00,000
|3,36,00,000
|3rd
|3
|50,00,000
|5,00,000
|1,00,000
|1,68,00,000
|4th
|9
|10,00,000
|1,00,000
|50,000
|1,03,50,000
|5th
|9
|5,00,000
|50,000
|10,000
|50,40,000
|6th
|2400
|9,000
|900
|100
|2,40,00,000
|7th
|2400
|5,000
|500
|100
|1,34,40,000
|8th
|2400
|3,000
|300
|50
|80,40,000
|9th
|120000
|1,000
|100
|10
|13,32,00,000
|Total
|127225
|36,14,70,000
विजेताओं के लिए जरूरी जानकारी
अगर आपकी लॉटरी लगती है, तो यह सबसे जरूरी बात है. विजेताओं को रिजल्ट घोषित होने के 30 दिनों के अंदर ही अपने इनाम की राशि के लिए दावा करना होगा. अगर आप 30 दिन के अंदर दावा नहीं करते हैं, तो आप इनाम की राशि खो सकते हैं. तो, अगर आप टिकट खरीद रहे हैं तो 31 अक्टूबर को रिजल्ट देखना न भूलें.