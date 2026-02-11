Pune News: पुणे में ट्रिपल सीट सवारी पर ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक ही दिन में 1,454 बाइकों का चालान, वसूले 16 लाख जुर्माना

Pune Triple Seat Riding: पुणे शहर में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और यातायात नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए पुणे ट्रैफिक पुलिस ने एक व्यापक अभियान चलाया है. इस विशेष अभियान के दौरान केवल एक दिन में तिपहिया सवारी (ट्रिपल सीट) करने वाले 1,454 वाहन चालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. इस पूरी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुल 16,18,400 रुपये का जुर्माना एकत्र कर सरकारी खजाने में जमा कराया है.
44 थानों की संयुक्त कार्रवाई
यह कार्रवाई पुणे शहर यातायात विभाग के तहत आने वाले 30 ट्रैफिक डिवीजनों और 44 पुलिस स्टेशनों के अधिकारियों और कर्मचारियों के समन्वय से की गई. अभियान के दौरान कुल 5,921 नए चालान जारी किए गए, जबकि 2,144 पुराने चालान का मौके पर ही निपटारा किया गया. पुलिस ने शहर के मुख्य चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में नाकाबंदी कर यह सख्त कदम उठाया. यह भी पढ़े: Pune News: पुणे में चलना हुआ मुश्किल! ट्रैफिक जाम में भारत में दूसरे और दुनिया में पांचवें स्थान पर
सुरक्षा को लेकर पुलिस की चेतावनी
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मनोज पाटिल ने स्पष्ट किया कि दोपहिया वाहन पर तीन लोगों का बैठना कानूनन अपराध है. उन्होंने कहा कि ट्रिपल सीट सवारी से दुर्घटना का खतरा काफी बढ़ जाता है, जो न केवल चालक बल्कि अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के जीवन के लिए भी गंभीर खतरा है. पाटिल ने नागरिकों से सुरक्षित और अनुशासित ड्राइविंग करने की अपील की और संकेत दिया कि भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे.
'PTP ऐप' के जरिए नागरिकों की भागीदारी
पुणे पुलिस ने यातायात नियमों को लागू करने के लिए तकनीक का सहारा भी लिया है. पुलिस ने नागरिकों से 'पुणे ट्रैफिक पुलिस' (PTP) ऐप के माध्यम से उल्लंघनकर्ताओं के फोटो और वीडियो भेजने का अनुरोध किया है.
-
विशेष प्रोत्साहन के रूप में, सबसे अधिक फोटो और वीडियो भेजने वाले व्यक्ति को 50,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा.
-
अब तक इस ऐप के माध्यम से 1.80 लाख शिकायतों की जानकारी मिली है.
-
इन शिकायतों के आधार पर पुलिस ने 1.16 लाख उल्लंघनकर्ताओं को सफलतापूर्वक चालान जारी किए हैं.
सड़क दुर्घटनाओं को कम करने का लक्ष्य
पुणे में बढ़ती यातायात समस्याओं और सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए पुलिस का यह कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अनुशासन की कमी के कारण होने वाले हादसों को रोकने के लिए प्रशासन अब शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) की नीति अपना रहा है. नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे हेलमेट पहनें और वाहन क्षमता से अधिक सवारी बैठाने से बचें.