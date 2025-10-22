बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव की कई बड़ी घोषणाएं, महिलाओं को हर माह ₹2,500, संविदा कर्मियों को स्थायी-जीविका दीदियों को ₹5 लाख बीमा

(Photo Credits ANI)

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने पटना में एक प्रेस वार्ता के दौरान कई बड़ी घोषणाएं कीं. राघोपुर विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने महिलाओं और संविदा कर्मियों के लिए बड़ी योजनाओं का ऐलान किया.

बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव की बड़ी घोषणा

तेजस्वी यादव ने कहा, "अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो ‘माई बहन योजना’ के तहत महिलाओं को प्रति माह ₹2,500 दिए जाएंगे. यानी सालाना ₹30,000 और 5 वर्षों में ₹1.5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी. यह भी पढ़े: Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 1,314 उम्मीदवार मैदान में, 61 ने नामांकन वापस लिया

तेजस्वी यादव की बड़ी घोषणा

उन्होंने आगे कहा कि, "हम पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि हम 'बेटी योजना' और 'मां योजना' भी लेकर आएंगे. बेटी योजना के तहत, जब से बेटियां जन्म लेंगी, तब से लेकर उन्हें आय प्राप्त होने तक यह योजना चलेगी. वहीं मां योजना के तहत जिन महिलाओं के पास मकान नहीं हैं, उनके लिए मकान, अन्न और आमदनी की पूरी व्यवस्था की जाएगी.

जीविका दीदियों को मासिक 30 हजार रूपये की घोषणा

वहीं बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने घोषणा की कि जीविका दीदियों को मासिक 30 हजार रुपये दिए जाएंगे और उन्हें स्थायी किया जाएगा. साथ ही, सरकार उनकी सुरक्षा के लिए 5 लाख रुपये तक का बीमा भी प्रदान करेगी. यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए है.

संविदा कर्मियों के मुद्दे पर भी बड़ी बात कही

तेजस्वी यादव ने कहा ने कहा कि "हमारी सरकार बनने पर राज्य में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा, संविदा कर्मियों का मानसिक, आर्थिक और शारीरिक शोषण बंद होगा, उन्हें बिना वजह नौकरी से निकाल दिया जाता है, महिलाओं को छुट्टियां नहीं मिलतीं और हर माह 18% GST वेतन से काटा जाता है, ये सब अन्याय है, जिसे हमारी सरकार एक झटके में खत्म करेगी,

सीटों के बंटवारे पर बोले तेजस्वी यादव

महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर विवाद पर पूछे गए सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा. "कोई विवाद नहीं है, आपको कल सभी जवाब मिल जाएंगे.