'या तो सबूत दो, या माफी मांगो'... राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के दावे पर चुनाव आयोग का अल्टीमेटम

(Photo : AI And X)

नई दिल्ली, 8 अगस्त: भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोपों पर बहुत सख़्त रुख अपनाया है. सूत्रों के मुताबिक, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को दो टूक कह दिया है: या तो वे अपने आरोपों को साबित करने के लिए एक घोषणापत्र पर दस्तख़त करें, या फिर देश से माफ़ी मांगें.

चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है, "अगर राहुल गांधी को लगता है कि उनके आरोप सही हैं, तो उन्हें घोषणापत्र पर दस्तख़त करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए." आयोग ने साफ़ किया है कि अगर राहुल गांधी दस्तख़त नहीं करते हैं, तो इसका मतलब यह माना जाएगा कि उन्हें ख़ुद अपने दावों पर यक़ीन नहीं है और उनके आरोप बेबुनियाद हैं. ऐसी स्थिति में, उन्हें अपने "बेतुके आरोपों" के लिए देश से माफ़ी मांगनी चाहिए.

तो अब राहुल गांधी के पास दो ही रास्ते हैं: या तो वे दस्तावेज़ पर साइन करें या माफ़ी मांगें.

राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाए थे?

यह पूरा मामला राहुल गांधी के उन दावों के बाद शुरू हुआ, जो उन्होंने कर्नाटक और महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर किए थे.

कर्नाटक: राहुल गांधी ने दावा किया था कि कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र के महादेवपुरा विधानसभा इलाके में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को जिताने के लिए 1,00,250 "फ़र्ज़ी वोट" डाले गए थे. महाराष्ट्र: इसी तरह, उन्होंने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भी 'वोटर फ्रॉड' यानी वोटों में धांधली के आरोप लगाए थे.

चुनाव आयोग की औपचारिक कार्रवाई

इन आरोपों के जवाब में कर्नाटक और महाराष्ट्र, दोनों राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों (CEO) ने राहुल गांधी को एक पत्र भेजा है. इस पत्र में उन्हें एक शपथ पत्र या घोषणापत्र पर दस्तख़त करने के लिए कहा गया है. साथ ही, उनसे उन फ़र्ज़ी वोटरों के नाम भी मांगे गए हैं जिनका वे ज़िक्र कर रहे हैं, ताकि मामले में ज़रूरी कार्रवाई शुरू की जा सके.

If (Congress MP & LoP) Rahul Gandhi believes in his analysis and believes that his allegations against ECI are true, he should have no problem in signing the Declaration. If Rahul Gandhi does not sign the Declaration, it would mean that he does not believe in his analysis and… — ANI (@ANI) August 8, 2025

महाराष्ट्र के CEO ने यह भी कहा कि वोटर लिस्ट बनाने की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीक़े से हुई थी और इसकी ड्राफ़्ट और फ़ाइनल कॉपी अगस्त और सितंबर 2024 में कांग्रेस पार्टी के साथ साझा की गई थी. उन्होंने बताया कि उस समय कांग्रेस ने इन लिस्ट पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी.

अब सभी की नज़रें इस बात पर हैं कि राहुल गांधी चुनाव आयोग के इस अल्टीमेटम का क्या जवाब देते हैं.