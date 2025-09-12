VIDEO: 'एक बेटे को जन्म देने वाली मां नागिन जैसी': महामंडलेश्वर Yati Narsinghanand Saraswati का विवादित बयान, हिन्दुओं की घटती आबादी के लिए महिलाओं को बताया जिम्मेदार

(Photo Credits Twitter)

Yati Narsinghanand Controversy: यूपी के गाजियाबाद स्थित डासना देवी मंदिर (Dasna Devi Temple) के महंत और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं. इस बार उन्होंने महिलाओं को हिंदू समाज की घटती जनसंख्या (Decreasing Population of Hindus) का जिम्मेदार ठहरा दिया है. यति नरसिंहानंद ने कहा कि जो महिला सिर्फ एक बेटे को जन्म देती है, वह उस नागिन के समान है जो अपने ही बच्चे को खा जाती है. उन्होंने कहा कि हिंदू समाज की सबसे बड़ी समस्या सिकुड़ते परिवार हैं और अगर अस्तित्व बचाना है, तो हिंदू महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने होंगे.

उनके अनुसार, अगर ऐसा नहीं हुआ, तो भविष्य में भगवान भी हिंदुओं को नहीं बचा पाएंगे.

यति नरसिंहानंद सरस्वती का विवादित बयान

'खुद को सिर्फ एक बच्चे तक सीमित न रखें'

यति नरसिंहानंद ने धनिक वर्ग से इस दिशा में योजनाएं बनाकर पूरे समाज को प्रेरित करने की अपील की. उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे खुद को सिर्फ एक बच्चे तक सीमित न रखें. उन्होंने लव जिहाद (Love Jihad) पर भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान श्रीमद्भगवद्गीता (Bhagavad Geeta) के मार्गदर्शन में ही संभव है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है.

महाभारत का उदाहरण देकर कसा तंज

महिला सम्मान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो समाज अपनी बहन-बेटियों के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, उसे जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए. उन्होंने महाभारत (Mahabharata) का उदाहरण देते हुए कहा कि द्रौपदी के अपमान ने पूरे हस्तिनापुर को तबाह कर दिया था और भगवान कृष्ण ने दिखाया था कि किसी भी युग में एक स्त्री का अपमान समाज को तबाह कर सकता है.

विवादित बयान को लेकर माहौल गरम

यति नरसिंहानंद के इस बयान के बाद माहौल फिर से गरमा गया है. उनके समर्थक इसे हिंदू जागरण का संदेश बता रहे हैं, जबकि विरोधी इसे महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मान रहे हैं.