BJP Manifesto: असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए बीजेपी का घोषणापत्र, जमीन जिहाद' पर रोक और 5 लाख करोड़ के निवेश का वादा

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BJP Manifesto 2026: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने असम के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपना महत्वाकांक्षी घोषणापत्र जारी कर दिया है, जिसमें 'जमीन जिहाद' जैसी कथित गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने और राज्य में 5 लाख करोड़ रुपये के भारी निवेश का वादा किया गया है. यह घोषणापत्र असम की सांस्कृतिक पहचान, भूमि अधिकारों की सुरक्षा और तीव्र आर्थिक विकास पर भाजपा के केंद्रित दृष्टिकोण को रेखांकित करता है.पार्टी ने राज्य के सभी वर्गों के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे के उन्नयन पर विशेष जोर दिया गया है.

'जमीन जिहाद' पर अंकुश और भूमि अधिकारों का संरक्षण

घोषणापत्र में 'जमीन जिहाद' की अवधारणा पर कड़ा रुख अपनाया गया है, जिसे भाजपा अवैध अतिक्रमण और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के माध्यम से भूमि हड़पने के रूप में परिभाषित करती है। पार्टी ने वादा किया है कि वह राज्य के मूल निवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करेगी और किसी भी प्रकार के अवैध अतिक्रमण को सख्ती से रोकेगी. इस पहल का उद्देश्य असम की जनसांख्यिकीय संरचना और सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखना है, जो लंबे समय से राज्य में एक संवेदनशील मुद्दा रहा है. भाजपा का कहना है कि यह कदम स्थानीय समुदायों की पहचान और आजीविका की सुरक्षा के लिए आवश्यक है. यह भी पढ़े: Assam Assembly Election 2026: बीजेपी ने जारी की 88 उम्मीदवारों की पहली सूची, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा जलुकबाड़ी से लड़ेंगे चुनाव

5 लाख करोड़ रुपये के निवेश का वादा

आर्थिक मोर्चे पर, भाजपा ने अगले पांच वर्षों में असम में 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस निवेश का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास को गति देना, रोजगार के नए अवसर पैदा करना और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। घोषणापत्र में कृषि, पर्यटन, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने की योजनाओं का विवरण दिया गया है। पार्टी ने युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों और उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता योजनाओं का भी वादा किया है, ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

अन्य प्रमुख वादे और समावेशी विकास

घोषणापत्र में अन्य महत्वपूर्ण वादों में बाढ़ नियंत्रण के लिए व्यापक योजनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, महिलाओं और कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएं और राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण शामिल है। भाजपा ने असम समझौते के खंड 6 को पूरी तरह से लागू करने और राज्य के सभी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने का भी संकल्प लिया है। पार्टी का लक्ष्य एक ऐसा असम बनाना है जो आर्थिक रूप से समृद्ध हो, सामाजिक रूप से सामंजस्यपूर्ण हो और अपनी अनूठी पहचान को बनाए रखे.

भाजपा का यह घोषणापत्र असम के मतदाताओं के सामने एक स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है, जिसमें सुरक्षा, विकास और सांस्कृतिक संरक्षण के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है.'जमीन जिहाद' पर रोक लगाने और बड़े पैमाने पर निवेश का वादा करके, पार्टी ने राज्य के भविष्य के लिए अपनी दृष्टि को स्पष्ट किया है। आगामी चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि ये वादे मतदाताओं को कितना प्रभावित करते हैं और क्या भाजपा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहती है.