पीएम मोदी का सिक्किम दौरा: गंगटोक में ट्रैफिक पाबंदियां लागू, ₹4000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की देंगे सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credits: IANS)

गंगटोक, 27 अप्रैल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) सोमवार को अपने दो दिवसीय दौरे पर सिक्किम (Sikkim) की राजधानी गंगटोक (Gangtok) पहुंचे. प्रधानमंत्री के आगमन के साथ ही पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. पीएम मोदी (PM Modi) की सुरक्षा और उनके काफिले की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सिक्किम पुलिस ने गंगटोक के कई हिस्सों में यातायात प्रतिबंध लागू किए हैं. अधिकारियों के अनुसार, गंजू लामा द्वार (Ganju Lama Gate) और जीरो पॉइंट (Zero Point) के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के एक महत्वपूर्ण हिस्से को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है. यह भी पढ़ें: PM Modi UP Visit: 28-29 अप्रैल को वाराणसी और हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे सहित कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

विकास की बड़ी सौगात: ₹4,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स

प्रधानमंत्री का यह दौरा सिक्किम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. मंगलवार को पीएम मोदी सिक्किम की स्थापना के 50 वर्ष (स्वर्ण जयंती) पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. इस अवसर पर वह बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पर्यटन और कृषि जैसे क्षेत्रों से जुड़ी ₹4,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का अनावरण करेंगे.

स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान

स्वास्थ्य क्षेत्र में, प्रधानमंत्री नामची जिले के यांगयांग में 100 बिस्तरों वाले आयुर्वेद अस्पताल की आधारशिला रखेंगे और एनआईटी देवराली में 30 बिस्तरों वाले एकीकृत सोवा रिग्पा अस्पताल का उद्घाटन करेंगे.

शिक्षा के क्षेत्र में भी कई बड़ी उपलब्धियां शामिल हैं. पीएम मोदी यांगयांग में सिक्किम विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर, चाकुंग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस के प्रशासनिक ब्लॉक और सोचयगांग में हेलेन लेप्चा मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे. इसके अलावा, 160 स्कूलों में आईटी-सक्षम बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया जाएगा.

कनेक्टिविटी और शहरी विकास

राज्य में संपर्क को बढ़ावा देने के लिए, पीएम मोदी तीस्ता नदी पर सिरवानी और लोअर सामडोंग में दो डबल-लेन स्टील आर्च ब्रिज की आधारशिला रखेंगे. गंगटोक में बिजली पारेषण और वितरण नेटवर्क के आधुनिकीकरण का भी उद्घाटन किया जाएगा. शहरी विकास के तहत, 'सिक्किम शहरी गरीब आवास योजना' के तहत आवास पहल और पुलिस कर्मियों के लिए क्वार्टरों का लोकार्पण होगा. यह भी पढ़ें: West Bengal Election 2026: बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव से पहले हुगली में TMC पर बरसे PM मोदी, बोले- 'अत्याचार की हद हो गई, अब जनता करेगी अन्याय का विसर्जन'; VIDEO

पर्यटन और पर्यावरण पहल

सिक्किम की पारिस्थितिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए पीएम मोदी मंगलवार को गंगटोक में नवनिर्मित 'ऑर्किडेरियम' का दौरा करेंगे. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगटोक में 'रिज प्रिसिंक्ट' के पुनर्विकास और कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ी सुविधाओं का उद्घाटन किया जाएगा. पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सिंगताम में सीवरेज सिस्टम पुनर्वास परियोजना और रानी चू नदी प्रदूषण उपशमन योजना की शुरुआत होगी.

यह यात्रा न केवल सिक्किम की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में एक मील का पत्थर है, बल्कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में समावेशी और टिकाऊ विकास को गति देने के केंद्र सरकार के संकल्प को भी रेखांकित करती है. स्थानीय प्रशासन ने यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है.