पीएम मोदी का गुजरात दौरा: सोमनाथ मंदिर में करेंगे विशेष पूजा, वडोदरा में 150 करोड़ के 'सरदार धाम' कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credits: IANS)

गांधीनगर/वडोदरा, 11 मई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) सोमवार को अपने गृह राज्य गुजरात (Gujarat) के दौरे पर हैं, जहाँ वे धार्मिक और सामाजिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों (Several Important Programs Related to Religious And Social Development) में हिस्सा लेंगे. पीएम मोदी (PM Modi) सोमवार सुबह गिर सोमनाथ (Gir Somnath) जिले के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर (Somnath Mandir) में 'सोमनाथ अमृत महोत्सव' (Somnath Amrit Mahotsav) के उपलक्ष्य में विशेष पूजा-अर्चना करेंगे. यह महोत्सव मंदिर के पुनरुद्धार और उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मनाया जा रहा है. यह भी पढ़ें: PM Narendra Modi Appeal: क्या देश में फिर लौटेगा Work From Home कल्चर? पीएम मोदी की अपील ने बढ़ाई हलचल

सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के अनुसार, पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर में विशेष महापूजा, कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण समारोह में भाग लेंगे. इस ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने के लिए वे एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे. सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच सोमनाथ में धार्मिक अनुष्ठानों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

वडोदरा में भव्य रोड शो और जनसभा

सोमनाथ के बाद प्रधानमंत्री वडोदरा के लिए रवाना होंगे. गुजरात और पश्चिम बंगाल के स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा की हालिया जीत के बाद वडोदरा में एक विशाल रोड शो और सार्वजनिक स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. अधिकारियों के मुताबिक, पीएम मोदी के स्वागत के लिए भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है. गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पूरे गुजरात में जबरदस्त उत्साह है.

सरदार धाम भवन-3 का उद्घाटन

प्रधानमंत्री वडोदरा में एनएच-8ए के पास निर्मित 'सरदार धाम भवन-3' (श्री दुष्यंत और दक्षा पटेल कॉम्प्लेक्स) का उद्घाटन करेंगे. लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत से बना यह कॉम्प्लेक्स 4.75 लाख वर्ग फुट में फैला है. इसमें 278 कमरे, एनआरआई गेस्ट हाउस, ई-लाइब्रेरी, करियर गाइडेंस सेंटर और 1,000 लोगों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम शामिल है. सरदार धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष गज्जी सुतारिया के अनुसार, यह "मिशन 2026" का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य लगभग 2,000 छात्र-छात्राओं को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना है. यह भी पढ़ें: Suvendu Adhikari Bangal New CM: बंगाल में नए युग की शुरुआत, सुवेंदु अधिकारी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, PM मोदी सहित ये नेता रहे मौजूद; यहां देखें VIDEO

'सरदार रत्न' से होंगे सम्मानित

इस दौरे के दौरान पाटीदार समुदाय के प्रमुख संगठनों द्वारा प्रधानमंत्री को सामाजिक सुधारों में उनके योगदान के लिए 'सरदार रत्न' पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. इस गरिमामयी समारोह में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्य कैबिनेट के सदस्य और उद्योग जगत के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे. यह आयोजन युवाओं के सर्वांगीण विकास और सरकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के ट्रस्ट के प्रयासों को समर्पित है.