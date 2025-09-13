VIDEO: 'मणिपुर के लोगों को सलाम और सिर झुकाकर नमन करता हूं', चूड़ाचांदपुर में पीएम मोदी ने हिंसा प्रभावित लोगों से की बात

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2023 की दुखद हिंसा के बाद अपने पहले दौरे पर मणिपुर पहुंचे. यहां उन्होंने न सिर्फ कई बड़े विकास के कामों की शुरुआत की, बल्कि हिंसा प्रभावित लोगों के बीच पहुंचकर उनका दुख-दर्द भी बांटा. चूड़ाचांदपुर, जो हिंसा का केंद्र रहा था, वहां पहुंचकर पीएम मोदी ने विस्थापित लोगों से मुलाकात की और कहा, "मैं मणिपुर के लोगों को सलाम और सिर झुकाकर नमन करता हूं."

मणिपुर पहुंचने पर वहां के लोगों ने अपने पारंपरिक नृत्य से प्रधानमंत्री का स्वागत किया. राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने पीएम के इस दौरे को शांति और विकास की तरफ एक बड़ा कदम बताया.

"मणिपुर के नाम में ही मणि है"

लोगों से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "मणिपुर के लोगों की हिम्मत को मेरा सलाम है. यहां की संस्कृति में बहुत ताकत है. इस राज्य के तो नाम में ही मणि है." उन्होंने कहा कि आज यहां हजारों करोड़ की योजनाओं की शुरुआत हुई है, जो यहां के लोगों, खासकर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले आदिवासी भाई-बहनों की जिंदगी को और आसान बनाएंगी.

विकास से बदलेगी तस्वीर

प्रधानमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार मणिपुर के विकास के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने याद दिलाया कि कैसे पहले गांवों तक पहुंचना भी मुश्किल था, लेकिन अब सैकड़ों गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है.

उन्होंने कहा, "हमारी सरकार के समय में ही मणिपुर में रेल लाइन का काम तेजी से हो रहा है. बहुत जल्द जीरीबाम-इम्फाल रेलवे लाइन राजधानी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ देगी."

Manipur is a vital pillar of India's progress. Addressing a programme during the launch of development initiatives in Churachandpur. https://t.co/1JENvDXOoE — Narendra Modi (@narendramodi) September 13, 2025

देश के विकास में मणिपुर की भागीदारी

पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और इस विकास का फायदा देश के हर कोने तक पहुंच रहा है.

पक्के घर: देशभर की तरह मणिपुर में भी हजारों गरीब परिवारों को पक्के घर मिले हैं.

देशभर की तरह मणिपुर में भी हजारों गरीब परिवारों को पक्के घर मिले हैं. नल से जल: जहां 7-8 साल पहले सिर्फ 25-30 हजार घरों में नल से पानी आता था, वहीं आज साढ़े 3 लाख से ज्यादा घरों तक साफ पानी पहुंच रहा है.

जहां 7-8 साल पहले सिर्फ 25-30 हजार घरों में नल से पानी आता था, वहीं आज साढ़े 3 लाख से ज्यादा घरों तक साफ पानी पहुंच रहा है. स्वास्थ्य: चूड़ाचांदपुर में अब एक मेडिकल कॉलेज बन गया है. आयुष्मान भारत योजना के तहत मणिपुर में ढाई लाख से ज्यादा गरीबों को ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है.

#WATCH | Manipur: Prime Minister Narendra Modi was welcomed in Churachandpur upon his arrival in the city. PM Modi laid the foundation stone of multiple development projects worth over Rs 7,300 crore at Churachandpur today. (Source: ANI/DD News) pic.twitter.com/RvqrnRg8tk — ANI (@ANI) September 13, 2025

शांति की अपील

सबसे जरूरी बात, पीएम मोदी ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की. उन्होंने कहा, "हाल ही में हिल्स और वैली के अलग-अलग समूहों से शांति के लिए बातचीत हुई है. मैं सभी संगठनों से कहता हूं कि वे शांति के रास्ते पर आगे बढ़ें और अपने सपने पूरे करें. मैं और भारत सरकार हमेशा मणिपुर के लोगों के साथ हैं."

यह दौरा मणिपुर के लिए एक नई सुबह की उम्मीद लेकर आया है, जहां विकास और शांति साथ-साथ चल सकें.