PM Modi Purnia Visit: पीएम मोदी आज बिहार दौरे पर, पूर्णिया एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन, 36 हजार करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे

PM Modi Purnia Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज, 15 सितंबर को बिहार के पूर्णिया जिले का दौरा करेंगे, जहां वे 36,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की घोषणा और उद्घाटन करेंगे. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट (Purnia Airport) का उद्घाटन करेंगे, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना करेंगे और साथ ही नई रेलवे लाइन तथा नई ट्रेन सेवा की भी शुरुआत करेंगे. प्रधानमंत्री का यह दौरा क्षेत्र के विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

बिहार का सबसे बड़ा होगा पूर्णिया एयरपोर्ट

कोलकाता के बाद, यह एयरपोर्ट पूर्वी भारत और बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा.

2,800 मीटर लंबा रनवे बड़े विमानों जैसे एयरबस और बोइंग के संचालन के लिए उपयुक्त है, जिससे क्षेत्र में हवाई यातायात अधिक सुगम हो जाएगा. 4,000 वर्ग मीटर में फैला टर्मिनल भवन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है और इसे अगले 40 वर्षों तक यात्री भार को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह हवाई अड्डा न सिर्फ पूर्णिया, बल्कि आसपास के जिलों के लिए भी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा, जिससे व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. यह भी पढ़े: Lalu Yadav On PM Modi: पीएम मोदी के पूर्णिया दौरे से पहले लालू यादव का तंज, जुमला सुनाने बिहार कब आओगे?

स्थानीय लोग काफी खुश

स्थानीय लोगों में इस हवाई अड्डे को लेकर भारी उत्साह है. पूर्णिया के एक निवासी ने कहा,

"हवाई अड्डा बनने से बहुत अच्छा लग रहा है. पहले हमें पटना या कोलकाता जाना पड़ता था, जिससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती थी. अब यात्रा करना सुविधाजनक हो जाएगा.

एक अन्य स्थानीय व्यक्ति ने कहा, "यह एयरपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. इससे न केवल यात्रा आसान होगी, बल्कि पूर्णिया का नाम भी पूरे देश में होगा.

राष्ट्रीय मखाना बोर्ड से किसानों को मिलेगा लाभ

एक अन्य निवासी ने बताया कि राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना, मखाना उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. पूर्णिया और आसपास का क्षेत्र मखाना उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। इस बोर्ड के ज़रिए किसानों को बेहतर तकनीक, बाज़ार और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

रेल कनेक्टिविटी को भी मिलेगा बढ़ावा

नई रेलवे लाइन और ट्रेन सेवा की शुरुआत से क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी को भी मजबूती मिलेगी, जिससे लोगों और माल ढुलाई दोनों की आवाजाही आसान होगी.

