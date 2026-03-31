PM Modi In Gujarat: पीएम मोदी ने गुजरात के वाव-थराद में 19,800 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ (Watch Video)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credits: X/@narendramodi)

वाव-थराद (गुजरात): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने मंगलवार को उत्तर गुजरात (North Gujarat) के वाव-थराद (Vav‑Tharad) में एक भव्य समारोह के दौरान 19,806.9 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित ये परियोजनाएं ऊर्जा, परिवहन, रेलवे, शहरी बुनियादी ढांचे और आवास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी हैं. यह निवेश इस क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

उद्घाटन समारोह में राज्य के वरिष्ठ नेता शामिल हुए, जिनमें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel), उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी (Deputy Chief Minister Harsh Sanghavi), विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी (Assembly Speaker Shankar Chaudhary) और राज्य तथा केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल थे. यह भी पढ़ें: Mahavir Jayanti 2026: PM मोदी ने महावीर जयंती पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं, उनके जीवन और सिद्धांतों को किया याद

प्रमुख बुनियादी ढांचा और ऊर्जा परियोजनाएं

इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कच्छ जिले के खावड़ा में स्थित हाइब्रिड पार्क से जुड़ी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं, राजमार्गों के विस्तार और रेलवे कनेक्टिविटी में सुधार के कार्यों की शुरुआत की. इसके साथ ही शहरी विकास, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य और आदिवासी कल्याण विभागों से संबंधित राज्य-स्तरीय कार्यों का भी लोकार्पण किया गया.

विशेष रूप से, पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत गुजरात के 34 जिलों में बनकर तैयार हुए 38,949 घरों का वर्चुअली गृह-प्रवेश भी कराया.

बनासकांठा और वाव-थराद में आया बदलाव

समारोह को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने पीएम मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में दिए गए योगदान को याद किया. उन्होंने कहा कि दूरदराज के गांवों तक सड़क, पानी और बिजली पहुंचाने के मोदी जी के संकल्प ने बनासकांठा और वाव-थराद में किसानों की आय बढ़ाने में मदद की है. संघवी ने जोर देकर कहा कि बेहतर बुनियादी ढांचे के कारण अब लोग शहरों से वापस गांवों की ओर लौट रहे हैं.

विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी ने कनेक्टिविटी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि परिवहन और नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में हुई पहल से स्थानीय उत्पाद अब देश के कोने-कोने तक पहुंच सकेंगे.

PM मोदी ने वाव-थराद में विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया

LIVE | PM Modi launches various development works in Vav-Tharad, Gujarat https://t.co/Uc1Ss248U7 — IANS (@ians_india) March 31, 2026

Speaking at the launch of various initiatives in Vav-Tharad, Gujarat. These will improve connectivity and support socio-economic development of the region. https://t.co/f6dCMtRh2i — Narendra Modi (@narendramodi) March 31, 2026

नर्मदा जल और सुजलाम सुफलाम योजना

शंकर चौधरी ने क्षेत्र में आए बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि नर्मदा जल की उपलब्धता के बाद पलायन की प्रवृत्ति कम हुई है. उन्होंने बताया कि 'सुजलाम सुफलाम' योजना के तहत बनासकांठा, पाटन और वाव-थराद में लगभग 5,000 करोड़ रुपये की पाइपलाइन परियोजना पर काम चल रहा है. इसके साथ ही टपक सिंचाई प्रणाली और बायो-सीएनजी संयंत्रों की स्थापना से किसानों की आय में अतिरिक्त वृद्धि हुई है. यह भी पढ़ें: Kerala Elections 2026: केरल दौरे पर PM मोदी, जनसभा के दौरान विपक्ष पर जमकर बरसे, कहा- इस बार केरलम बदलाव का संदेश दे रहा है; VIDEO

वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की मजबूती

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में भारत वैश्विक चुनौतियों के बावजूद लचीला बना हुआ है. उन्होंने कहा कि जहां दुनिया के कई देश ईंधन और ऊर्जा की कमी का सामना कर रहे हैं, वहीं भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करके नागरिकों को राहत दी है.

गौरतलब है कि वाव-थराद जिला अक्टूबर 2025 में बनासकांठा से अलग होकर अस्तित्व में आया था. मंगलवार को हुआ यह आयोजन हाल के वर्षों में गुजरात के सबसे बड़े विकास निवेशों में से एक है, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के संतुलित विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.