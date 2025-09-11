PM Kisan Yojana: दिवाली से पहले किसानों को मिल सकता है बड़ा तोहफा, जानें कब आएगी 21वीं किस्त

केंद्र सरकार दिवाली से पहले किसानों को पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का तोहफा दे सकती है. (Photo Credit: X)

PM Kisan Yojana 21st Installment: केंद्र सरकार दिवाली से पहले देश के करोड़ों किसानों को एक बड़ा तोहफा दे सकती है. जो किसान लंबे समय से पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है. उम्मीद है कि अगले कुछ ही दिनों में 2000 रुपये की यह किस्त सीधे किसानों के बैंक खातों में भेज दी जाएगी.

हालांकि, सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन पिछले कुछ सालों के पैटर्न को देखें तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह किस्त अक्टूबर या नवंबर महीने में जारी हो सकती है.

अक्टूबर में क्यों आ सकते हैं पैसे?

इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. चुनाव आयोग सितंबर के आखिर तक तारीखों का ऐलान कर सकता है. ऐसे में, चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ही सरकार किसानों के खाते में पैसे भेज सकती है. इसी वजह से यह उम्मीद बढ़ गई है कि किसानों को 2000 रुपये की अगली किस्त अक्टूबर महीने में ही मिल जाएगी.

आपको बता दें कि इससे पहले 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वाराणसी संसदीय क्षेत्र से जारी की थी. उस समय 9.71 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खातों में 20,500 करोड़ रुपये से अधिक की रकम जमा की गई थी.

पैसा न अटके, इसके लिए क्या करें?

अक्सर देखा गया है कि कई किसानों के पैसे किसी न किसी वजह से अटक जाते हैं. अगर आप चाहते हैं कि 21वीं किस्त का पैसा आपके खाते में समय पर आए, तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है.

ई-केवाईसी (e-KYC): जिन किसानों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं की है, उनके पैसे अटक सकते हैं. इसलिए यह काम जल्द से जल्द पूरा कर लें.

आधार-बैंक खाता लिंकिंग: यह जांच लें कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से जुड़ा हुआ है या नहीं.

जमीन का सत्यापन (Land Verification): अगर आपकी जमीन के रिकॉर्ड का सत्यापन पूरा नहीं हुआ है, तो भी किस्त मिलने में दिक्कत आ सकती है.

अपनी किस्त का स्टेटस कैसे चेक करें?

आप घर बैठे आसानी से पता कर सकते हैं कि आपकी किस्त का स्टेटस क्या है.

सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं. वेबसाइट पर 'Farmers Corner' सेक्शन में 'Beneficiary Status' (लाभार्थी की स्थिति) के विकल्प पर क्लिक करें. यहां अपना आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालें. इसके बाद आप अपनी किस्त की स्थिति देख पाएंगे.

आप 'Beneficiary List' (लाभार्थी सूची) में जाकर अपने गांव के सभी पात्र किसानों की पूरी सूची भी देख सकते हैं.