Pahalgam Terror Attack: पहलगाम हमले पर NIA का बड़ा बयान! आतंकियों के स्केच की अब तक नहीं हुई पुष्टि, मीडिया में फैली अफवाहों से बचें

Pahalgam Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने मंगलवार को एक अहम बयान जारी किया है. एनआईए ने स्पष्ट किया है कि जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा जारी किए गए तीन हमलावरों के स्केच की पहचान की पुष्टि अब तक नहीं हुई है और यह स्केच फिलहाल समीक्षा के दौर में हैं. NIA ने मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों को खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया गया था कि स्केच में दिखाए गए आतंकी दो पाकिस्तानी और एक स्थानीय हैं.

एजेंसी ने इन रिपोर्ट्स को "भ्रामक और जांच को प्रभावित करने वाली" बताया है. उन्होंने जनता से अपील की है कि इस तरह की अटकलों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें.

ये भी पढें: Pahalgam Terrorist Attack: पहलगाम हमले में संलिप्त आतंकवादियों की पहचान के बारे में ठोस सबूत जुटाए; एनआईए

Upadte on Investigations in Pehalgam Case and Clarification regarding Speculations on Pehalgam Terror attack pic.twitter.com/MLJUbMJIml

— NIA India (@NIA_India) June 24, 2025