VIDEO: नागपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद! खुलेआम शख्स पर फायरिंग और चॉपर से हमला कर की हत्या, मानकापुर की घटना से दहला शहर

नागपुर, महाराष्ट्र: नागपुर में बदमाशों का खौफ जारी है. अब और एक हत्या ने शहर को दहला दिया है. मानकापुर परिसर में खुलेआम एक शख्स की फायरिंग कर और उसके बाद चॉपर से उसपर हमला कर उसकी हत्या की गई है. इस घटना के बाद परिसर में दहशत फ़ैल गई है. इस भयावह घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. जहांपर खुलेआम सड़क पर शख्स पर बदमाश फायरिंग करते है और इसके बाद उसपर लगातार चॉपर से हमला करते है.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @nagpurnews3 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. बताया जा रहा है की इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है.मृतक का नाम सोहेल खान बताया जा रहा है.ये भी पढ़े:VIDEO: नागपुर के गांधीबाग परिसर में खुलेआम चाक़ू से दो भाईयों पर हमला, दोनों की मौत, भयावह वीडियो आया सामने

खुलेआम शख्स की हत्या (विचलित करने वाला वीडियो)

Live Footage of Murder in Mankapur: A group of assailants, armed with a firearm and sharp-edged weapons, attacked a man in Mankapur, Nagpur, killing him on the spot late on Wednesday night, April 3.

Two accused have been arrested by cops.#nagpurnews #murder pic.twitter.com/0qIbO8U8IQ

