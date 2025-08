Gonda Accident Video: यूपी के गोंडा में बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं से भरी वाहन नहर में गिरी; 11 की मौत, सीएम योगी ने ₹5-5 लाख मुआवजे की घोषणा की

Gonda Accident Video: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा जिले में हुए दर्दनाक सड़क हादसे पर संज्ञान लिया है. उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपये मुआवजा देने के निर्देश दिए। इस दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हुई है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है. यह भी पढ़े: Uttar Pradesh Accident: रामपुर में भीषण सड़क हादसा! रोडवेज और प्राइवेट बस की टक्कर में तीन लोगों की मौत, 49 हुए घायल-Video

#WATCH | Uttar Pradesh: 11 people died after their vehicle fell into a canal under Itia Thok Police Station limits in Gonda. The vehicle had 15 passengers onboard and they were going to Prithvinath Temple to offer prayers. CM Yogi Adityanath has announced compensation of Rs 5… pic.twitter.com/qePfWaUbK6

— ANI (@ANI) August 3, 2025