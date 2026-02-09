Nitish Rajput SSC Controversy: 'एग्जाम स्कैम' वीडियो पर यूट्यूब स्टार नीतीश राजपूत को 2.5 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस

नीतीश राजपूत (Photo Credits: YouTube)

Nitish Rajput SSC Controversy: कर्मचारी चयन आयोग (Staff Selection Commission) यानी एसएससी (SSC) की परीक्षाओं से जुड़ा विवाद अब कानूनी गलियारों में पहुंच गया है. मशहूर खोजी यूट्यूबर नीतीश राजपूत (YouTuber) Nitish Rajput) के खिलाफ 'एडुक्विटी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड' (Eduquity Technologies) ने 2.5 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है. यह कानूनी कार्रवाई राजपूत के उस वायरल वीडियो के बाद की गई है, जिसमें उन्होंने एसएससी की वेंडर चयन प्रक्रिया और परीक्षा संचालन में पारदर्शिता पर सवाल उठाए थे. यह भी पढ़ें: Vada Pav Girl Controversy: क्या चंद्रिका दीक्षित और पति युगम गेरा का झगड़ा असली है या स्क्रिप्टेड ड्रामा? जानें क्या हैं पूरा विवाद

क्या है पूरा विवाद?

सितंबर 2025 में, नीतीश राजपूत ने 'Reality of SSC Exams' शीर्षक से एक विस्तृत खोजी वीडियो जारी किया था. इस वीडियो में उन्होंने सूचना के अधिकार (RTI) से मिली जानकारी और आधिकारिक टेंडर दस्तावेजों का हवाला देते हुए परीक्षा वेंडरों के बदलाव पर सवाल उठाए थे.

राजपूत ने आरोप लगाया था कि परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) से बदलकर एडुक्विटी टेक्नोलॉजीज करने के दौरान टेंडर नियमों में ढील दी गई थी. उनका दावा था कि पात्रता मानदंडों में बदलाव कुछ खास निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया, जिससे परीक्षाओं की तकनीकी अखंडता प्रभावित हुई.

नीतीश राजपूत को 2.5 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस

एसएससी परीक्षाओं में कुप्रबंधन के आरोप

यह विवाद एसएससी फेज-13 और सीजीएल (CGL) 2024–2025 परीक्षा चक्रों के दौरान तब और बढ़ गया जब उम्मीदवारों ने कई तकनीकी समस्याओं की शिकायत की. छात्रों ने निम्नलिखित गंभीर आरोप लगाए:

परीक्षा के दौरान सर्वर का अचानक क्रैश होना.

एंट्री गेट पर बायोमेट्रिक डेटा का मिलान न होना.

विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर बुनियादी सुविधाओं और लॉजिस्टिक्स की विफलता.

इन समस्याओं को लेकर दिल्ली में छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन भी किए थे. राजपूत के वीडियो ने इन शिकायतों को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान किया, जिसे करोड़ों बार देखा गया.

2.5 करोड़ का मानहानि केस और राजपूत का रुख

एडुक्विटी टेक्नोलॉजीज ने दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि राजपूत के दावे "गलत और भ्रामक" हैं, जिससे कंपनी की व्यावसायिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा है. कंपनी ने वीडियो को हटाने और हर्जाने के रूप में 2.5 करोड़ रुपये की मांग की है.

दूसरी ओर, नीतीश राजपूत अपने रुख पर कायम हैं. फरवरी 2026 तक जारी अदालती सुनवाई के दौरान उन्होंने वीडियो हटाने से इनकार कर दिया है. राजपूत का कहना है कि उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक दस्तावेजों पर आधारित है और छात्र समुदाय के हित में की गई एक जिम्मेदार टिप्पणी है.