Indian Mango Ban in Nepal: नेपाल ने भारतीय आमों के आयात पर लगाया प्रतिबंध, बाजार में आपूर्ति घटने से कीमतों में उछाल

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Indian Mango Ban in Nepal: नेपाल सरकार ने भारत से आयात होने वाले आमों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है. नेपाल के कृषि और पशु विकास मंत्रालय द्वारा खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता नियंत्रण को आधार बनाकर यह कदम उठाया गया है. इस अचानक रोक के कारण नेपाल के फल बाजारों में भारी खलबली मच गई है. आपूर्ति प्रभावित होने से स्थानीय बाजारों में आम की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है.

प्रतिबंध का मुख्य कारण

नेपाल के कृषि मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, भारत से आने वाली आम की खेपों में कीटनाशकों (Pesticides) के अत्यधिक उपयोग और तय गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन पाए जाने की शिकायतें मिल रही थीं. नेपाली अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में पहले भी भारतीय पक्ष को सूचित किया था. यह भाई पढ़े: UP Meat, Fish-Liquor Ban on January 22: योगी सरकार का फैसला, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन यूपी में मांस, मछली और शराब की बिक्री पर लगी रोक

संतोषजनक सुधार न होने के चलते नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए यह कड़ा निर्णय लिया गया है. सरकार का रुख है कि केवल उन्हीं कृषि उत्पादों को प्रवेश दिया जाएगा जो निर्धारित स्वास्थ्य मानकों पर खरे उतरेंगे.

नेपाली बाजारों पर असर

इस फैसले का सीधा असर नेपाल के खुदरा बाजारों और उपभोक्ताओं पर दिखाई दे रहा है. नेपाल में गर्मियों के मौसम में भारतीय आमों की भारी मांग रहती है क्योंकि वहां स्थानीय उत्पादन काफी सीमित है.

प्रतिबंध लागू होने के बाद मंडियों में आम की आवक लगभग ठप हो गई है. बाजार में जो स्टॉक पहले से उपलब्ध है, उसकी कीमतें आसमान छू रही हैं. स्थानीय फल विक्रेताओं और आयातकों ने चिंता व्यक्त की है कि आपूर्ति श्रृंखला टूटने से उनके व्यापार को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है.

घरेलू उत्पादन और कूटनीतिक निहितार्थ

वर्तमान में नेपाली बाजारों में केवल स्थानीय स्तर पर उत्पादित आम ही उपलब्ध हैं. हालांकि, स्थानीय आम का सीजन केवल दो महीने का होता है और यह मात्रा देश की कुल मांग को पूरा करने के लिए नाकाफी है.

भारत और नेपाल के बीच व्यापारिक संबंध काफी गहरे हैं. इस प्रतिबंध से दोनों देशों के कृषि व्यापार में कुछ समय के लिए तनाव आ सकता है. हालांकि, नेपाल सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह एक शुद्ध रूप से खाद्य सुरक्षा से जुड़ा फैसला है और इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है.

आगे की राह और द्विपक्षीय बातचीत की उम्मीद

नेपाल सरकार के रुख से साफ है कि यह प्रतिबंध तब तक जारी रह सकता है जब तक भारत की ओर से गुणवत्ता नियंत्रण और कीटनाशकों के स्तर को लेकर ठोस आश्वासन नहीं मिलता.

जानकारों का मानना है कि इस गतिरोध को दूर करने का एकमात्र रास्ता दोनों देशों के संबंधित विभागों के बीच तकनीकी स्तर की बातचीत है. जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक नेपाली उपभोक्ताओं को आम के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है.

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