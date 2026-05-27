Navi Mumbai Water Cut: जलाशयों में पानी का स्तर घटने के चलते CIDCO का फैसला, नवी मुंबई में 28 मई से होगी 10% पानी की कटौती; जानें प्रभावित इलाके
Water Cut

Navi Mumbai Water Cut: सिडको (शहर और औद्योगिक विकास निगम) ने नवी मुंबई और उसके आस-पास के नोड्स में 28 मई 2026 से 10 प्रतिशत पानी की कटौती करने की घोषणा की है. यह निर्णय जलाशयों में पानी के घटते स्टॉक, बढ़ती गर्मी और मानसून में संभावित देरी को देखते हुए लिया गया है. सिडको प्रशासन ने पानी की बचत करने के लिए एक नया साप्ताहिक शटडाउन शेड्यूल भी जारी किया है, जिससे खारघर, पनवेल, उलवे, कामोठे और तलोजा जैसे प्रमुख क्षेत्र प्रभावित होंगे.

गिरता जलस्तर और अल नीनो का असर

सिडको द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, नवी मुंबई को पानी की आपूर्ति करने वाले मुख्य जलाशयों में उपयोग करने योग्य पानी का स्टॉक लगातार कम हो रहा है. इस साल भीषण गर्मी के कारण वाष्पीकरण (Evaporation) का स्तर बढ़ गया है. इसके अलावा, अल नीनो (El Niño) और इंडियन ओशन डिपोल (IOD) की स्थितियों के कारण इस बार मानसून के आगमन में देरी होने की आशंका जताई जा रही है. इसी को ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर यह कटौती लागू की जा रही है.

इन बांधों से होती है पानी की आपूर्ति

नवी मुंबई के इन क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति मुख्य रूप से हेतावणे बांध, मोर्बे बांध, एमआईडीसी (MIDC) द्वारा संचालित बारवी बांध और महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (MJP) के पातालगंगा बांध से की जाती है. सिडको ने स्पष्ट किया है कि यह 10 प्रतिशत की कटौती तब तक जारी रहेगी, जब तक कि इन बांधों के जलग्रहण क्षेत्रों (Catchment Areas) में अच्छी बारिश नहीं हो जाती और जलस्तर में सुधार नहीं होता.

जानिए आपके इलाके में किस दिन बंद रहेगा पानी

सिडको ने विभिन्न नोड्स के लिए जो नया साप्ताहिक शटडाउन शेड्यूल तैयार किया है, वह इस प्रकार है:

  • सोमवार: खारघर और न्यू पनवेल (पूर्व) में पानी की आपूर्ति बंद रहेगी.

  • मंगलवार: न्यू पनवेल (पश्चिम) और उलवे के कुछ हिस्सों में शटडाउन रहेगा.

  • बुधवार: कलंबोली और नवाडे क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित होगी.

  • गुरुवार: करंजाडे इलाके में पानी की कटौती रहेगी.

  • शुक्रवार: तलोजा, कामोठे, कलुंद्रे और उलवे के बामणडोंगरी, शेवा और न्हावा जैसे सेक्टरों में पानी बंद रहेगा.

  • रविवार: द्रोणागिरी और उलवे सेक्टर 25 और 25A में पानी की आपूर्ति नहीं होगी.

प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि शटडाउन के बाद जब आपूर्ति दोबारा शुरू होगी, तो शुरुआती समय में पानी का दबाव (Pressure) कम रह सकता है.

नागरिकों से पानी बचाने की अपील

सिडको प्रशासन ने सभी नागरिकों, हाउसिंग सोसायटियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों से पानी का जिम्मेदारी से उपयोग करने की अपील की है. लोगों को सलाह दी गई है कि वे गाड़ियों को धोने, पीने के पानी को बर्बाद करने और छतों पर बनी टंकियों को ओवरफ्लो होने से रोकें. इसके साथ ही परिसर के भीतर किसी भी तरह के लीकेज को तुरंत ठीक कराने को कहा गया है, ताकि मानसून आने तक मौजूदा जल भंडार का सही प्रबंधन किया जा सके.