Navi Mumbai Fire Case: नवी मुंबई के वाशी इलाके में रहेजा रेजीडेंसी हादसे में चार की मौत, भाविन ने बचाई छह जिंदगियां

मुंबई, 21 अक्टूबर : महाराष्ट्र के नवी मुंबई (Navi Mumbai) के वाशी इलाके में सोमवार देर रात एक दर्दनाक हादसा (Tragic Accident) हुआ. एमजी कॉम्प्लेक्स स्थित रहेजा रेजीडेंसी में आग लग गई, जिसने कुछ ही पलों में पूरे इलाके में दहशत फैला दी. इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों को दमकलकर्मियों और स्थानीय निवासियों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया. जानकारी के मुताबिक, घटना रात करीब 1 बजे की है. लोगों को जब तक कुछ समझ आता, कई लोग धुएं के कारण बेहोश हो चुके थे. दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त कैलाश शिंदे ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दुखद हादसा है, जिसमें चार लोगों की जान गई. भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पालिका सख्त कदम उठाएगी. शिंदे ने बताया कि एक बुजुर्ग महिला, जो बिस्तर पर लेटी हुई थीं, उन्हें बचाया नहीं जा सका, जबकि तीन लोगों की मौत दम घुटने से हुई. इस घटना में भाविन पूनिया नाम के एक व्यक्ति ने इंसानियत की मिसाल पेश की. उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर लगभग छह लोगों की जिंदगी बचाई. बताया जाता है कि भाविन ने कई घरों के दरवाजे तोड़कर अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला. इस दौरान उन्हें हाथ में चोटें भी आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. उनके साथ दो पुलिसकर्मी भी राहत कार्य में जुटे रहे.

आग लगने के वक्त किरण जैन नामक निवासी अपने परिवार के साथ उसी मंजिल पर थे. उन्होंने बताया कि हम आग लगते ही तुरंत बाहर निकल आए, लेकिन हमारे बगल वाले फ्लैट में रहने वाला परिवार बाहर नहीं निकला. हमने दरवाजा खटखटाया, पर उन्होंने खोला नहीं. कुछ ही देर में वहां से धुआं निकलने लगा और अंदर मौजूद तीनों लोगों की मौत हो गई. उन्होंने बताया कि उसी फ्लोर पर रहने वाला तीसरा परिवार समय रहते बाहर निकल गया और उनकी जान बच गई. इस भयावह हादसे ने पूरे वाशी इलाके को झकझोर दिया है. फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. नगर प्रशासन ने सुरक्षा मानकों की समीक्षा के आदेश दिए हैं ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.