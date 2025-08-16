ऑनलाइन दूध ऑर्डर करने के चक्कर में 18 लाख रुपये गंवाए, मुंबई की महिला के साथ ऐसे हुआ फ्रॉड

Credit-(X,@Khushi75758998)

मुंबई में एक 71 साल की महिला के साथ एक बहुत बड़ा ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है. हैरानी की बात यह है कि यह सब सिर्फ एक लीटर दूध ऑनलाइन ऑर्डर करने की कोशिश में हुआ. इस धोखे में महिला ने अपनी ज़िंदगी भर की जमापूंजी, यानी करीब 18.5 लाख रुपये गंवा दिए.

कैसे हुआ यह फ्रॉड?

पुलिस के मुताबिक, यह घटना इस महीने की शुरुआत की है. वडाला में रहने वाली इस महिला को 4 अगस्त को एक कॉल आया. फोन करने वाले ने अपना नाम दीपक बताया और कहा कि वह दूध की कंपनी का कर्मचारी है.

उसने महिला को दूध ऑर्डर करने के लिए डिटेल्स भरने को कहा और उनके मोबाइल पर एक लिंक भेज दिया. धोखेबाज़ ने महिला से कहा कि वो फोन काटे बिना ही उस लिंक पर क्लिक करें और जो बताया जाए, वैसा करती रहें. यह कॉल एक घंटे से भी ज़्यादा लंबी चली, जिससे महिला परेशान हो गईं और उन्होंने फोन काट दिया.

लेकिन अगले दिन उस धोखेबाज़ ने फिर से फोन किया और उनसे कुछ और जानकारी ले ली.

जब पता चला तो होश उड़ गए

कुछ दिनों बाद जब महिला अपने किसी काम से बैंक गईं, तो उन्हें पता चला कि उनके एक खाते से 1.7 लाख रुपये निकाले जा चुके हैं. जब उन्होंने अपने बाकी दो खातों की जांच की, तो उनके होश उड़ गए. उनके वो दोनों खाते भी पूरी तरह से खाली हो चुके थे.

इस तरह, धोखेबाज़ों ने उनके तीनों बैंक खातों से कुल 18.5 लाख रुपये उड़ा लिए.

कैसे काम करता है ऐसा धोखा?

पुलिस का मानना है कि जैसे ही महिला ने उस अनजान लिंक पर क्लिक किया, धोखेबाज़ों ने उनका फोन हैक कर लिया. फोन हैक होते ही उन्हें महिला के बैंक खातों की सारी जानकारी मिल गई और उन्होंने सारे पैसे निकाल लिए.

महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है. यह घटना एक चेतावनी है कि किसी भी अनजान कॉल या मैसेज पर आए लिंक को कभी क्लिक न करें, चाहे वो कितना भी ज़रूरी क्यों न लगे. अपनी बैंक डिटेल्स या कोई भी निजी जानकारी फोन पर किसी के साथ साझा न करें.