Mumbai: VJTI छात्र ने तोड़ा रिकॉर्ड! अमेरिकी कंपनी से मिला 72 लाख का सालाना पैकेज
Representational Image |

मुंबई के वीरमाता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट (VJTI) के 2025-2026 बैच के एक छात्र ने अमेरिकी कंपनी से 72.3 लाख रुपये सालाना का रिकॉर्ड-ब्रेकिंग जॉब ऑफर हासिल किया है, जो संस्थान का अब तक का सबसे बड़ा पैकेज है. यह शानदार ऑफर एक अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी ने दिया है और पिछले साल के 57 लाख रुपये के उच्चतम पैकेज से बढ़कर है. वहीं, कॉलेज के तीन अन्य छात्रों को Google से 54 लाख रुपये प्रति वर्ष का पैकेज मिला है. यह उपलब्धि ऐसे समय आई है जब मुंबई के अधिकांश इंजीनियरिंग कॉलेजों में आईटी सेक्टर की मंदी के कारण कैंपस हायरिंग धीमी रही है.

अन्य कॉलेजों में प्लेसमेंट की स्थिति

शहर के अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों ने भी 20 लाख से 50 लाख रुपये प्रति वर्ष के पैकेज हासिल किए हैं. हालांकि टॉप पैकेज पिछले साल के मुकाबले बराबर या अधिक हैं, कुल मिलाकर प्लेसमेंट की गति अभी धीमी है. कंपनियां भर्ती प्रक्रिया में और अधिक चयनात्मक हो गई हैं और कम छात्रों को योग्य मान रही हैं. यह भी पढ़े: Google Salary Package: बिना कंप्यूटर साइंस पढ़ें 1.6 करोड़ का पैकेज! बेंगलुरु के इंजीनियर को मिला गूगल का ऑफर, सैलरी स्लिप वायरल

VJTI प्लेसमेंट प्रमुख का बयान

VJTI के प्लेसमेंट प्रमुख नितिन गुल्हाने ने बताया कि 72.3 लाख रुपये का पैकेज उनके कैंपस प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है। इस साल लगभग 40 छात्रों ने 20 लाख रुपये और उससे अधिक का पैकेज हासिल किया है, और करीब 40% बैच अब तक प्लेस हो चुके हैं। उन्होंने कहा, “पहले चरण में, दिवाली से पहले, संख्या अधिक होती थी, लेकिन इस बार IT सेक्टर में लगभग 10% धीमापन देखा गया.

अन्य कॉलेजों के प्लेसमेंट अपडेट

  • सारदार पटेल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Sardar Patel Institute of Technology) प्लेसमेंट प्रमुख विनोद सिक्का ने बताया कि अब तक PhonePe से 33 लाख रुपये का उच्चतम पैकेज मिला है। कंप्यूटर साइंस और AI/ML बैच के 80-90% छात्र प्लेस हो चुके हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम बैच में भर्ती धीमी है.

 

  • थाडोमल शाहानी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (Thadomal Shahani College of Engineering: अब तक 494 में से 170 छात्रों को प्लेस किया गया है, और सबसे उच्च पैकेज 21.4 लाख रुपये रहा। प्रिंसिपल जी.टी. थांपी ने कहा कि अमेरिकी IT सेवा पर टैरिफ की अनिश्चितता और अमेरिकी अर्थव्यवस्था की धीमी गति भारतीय IT कंपनियों के सतर्क दृष्टिकोण का कारण है.

  • के जे सोमैया स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग (K J Somaiya School of Engineering)  एक छात्र ने 54 लाख रुपये का पैकेज हासिल किया. प्रशिक्षण और प्लेसमेंट अधिकारी विक्रांत वाघमारे ने बताया कि पिछले दो सालों में प्लेसमेंट की रफ्तार धीमी रही है और अब अधिकांश छात्र दूसरे चरण में प्लेस हो रहे हैं.