Mumbai Traffic Police: मुंबई ट्रैफिक पुलिस की होली पर सख्ती, नियमों की अनदेखी करने पर 16,727 चालान काटे, वसूले ₹1.99 करोड़ का जुर्माना

(photo Credits TW)

Mumbai Traffic Police:. होली और धुलिवंदन के त्योहार के दौरान मुंबई की सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक व्यापक प्रवर्तन अभियान चलाया. इस विशेष मुहिम के तहत शहर भर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 16,727 वाहन चालकों के खिलाफ चालान जारी किए गए. पुलिस विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस कार्रवाई के दौरान कुल 1,99,91,650 रुपये का जुर्माना वसूला गया. त्योहार के दौरान होने वाली संभावित सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने शहर के मुख्य चौराहों और राजमार्गों पर कड़े चेकपॉइंट्स बनाए थे.

शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 159 लोग पकड़े गए

त्योहार के दौरान 'ड्रंक एंड ड्राइव' (Drunk Driving) पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही. ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, कुल 159 वाहन चालक शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़े गए. इन सभी अपराधियों के खिलाफ कानूनी मामले दर्ज किए गए हैं और उनके ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों के दौरान भारी ट्रैफिक के बीच शराब पीकर गाड़ी चलाना सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है.

बिना हेलमेट और ओवरस्पीडिंग के सर्वाधिक मामले

इस अभियान के दौरान पुलिस ने कई श्रेणियों में यातायात नियमों के उल्लंघन की पहचान की. सबसे अधिक मामले बिना हेलमेट के पाए गए, जिसमें 4,317 चालान जारी किए गए और 42,97,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया. इसके अलावा, ओवरस्पीडिंग के लिए 4,486 चालान काटे गए. यातायात के सुचारू प्रवाह में बाधा डालने वाले 2,532 वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की गई.

अन्य उल्लंघनों का विवरण कुछ इस प्रकार है:

सिग्नल तोड़ना: 610 मामले.

दोपहिया वाहन पर तीन सवारी (Triple Seating): 530 मामले.

बिना वैध लाइसेंस के ड्राइविंग: 431 मामले.

प्रतिबंधित दिशा (नो-एंट्री) में प्रवेश: 278 मामले.

गलत दिशा में ड्राइविंग (Wrong Side): 20 मामले (इन मामलों को अदालती कार्रवाई के लिए भेजा गया है).

तकनीक और ई-चालान प्रणाली का सहारा

ट्रैफिक अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरों और ई-चालान प्रणाली का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया. ऑनलाइन प्रवर्तन उपकरणों की मदद से पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान कुशलतापूर्वक की. मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने एक बार फिर नागरिकों से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और जिम्मेदारी से वाहन चलाएं ताकि सभी के लिए यात्रा सुरक्षित रहे.