Mumbai Shocker: मुंबई में दंपति की घिनौनी हरकत, महिला का अश्लील वीडियो बनाकर पॉर्न साइट्स पर अपलोड करने का आरोप, दोनों गिरफ्तार

Mumbai Shocker: मुंबई पुलिस ने मंगलवार, 27 जनवरी को एक दंपति को 29 वर्षीय महिला के अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करने और उन्हें विभिन्न पोर्नोग्राफिक वेबसाइटों पर अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई पीड़िता की शिकायत के बाद की गई है, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि ये वीडियो दबाव बनाकर और डरा-धमकाकर फिल्माए गए थे. पुलिस ने पुष्टि की है कि जहां दो आरोपी हिरासत में हैं, वहीं इस मामले से जुड़े छह अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है.

आरोपियों के नाम

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान सोनू गुप्ता और उसकी पत्नी सोनिया के रूप में हुई है. समता नगर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी के अनुसार, पीड़िता के दावों की प्रारंभिक जांच और पुष्टि के बाद दंपति को पकड़ा गया. पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सोमवार को प्राथमिकी (FIR) दर्ज की थी. यह भी पढ़े: Mumbai Shocker: पत्नी ने सेक्स करने से किया इनकार, पति ने बीवी समेत 4 बच्चों को उतारा मौत के घाट, विदेश से आते ही हुआ गिरफ्तार

क्या है पूरा मामला?

पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने पिछले साल अगस्त में पीड़िता को डराकर उसके अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किए थे. इसके बाद, महिला की जानकारी या सहमति के बिना इन वीडियो को इंटरनेट पर विभिन्न अश्लील प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित कर दिया गया.

पीड़िता को इस घटना का पता हाल ही में तब चला जब उसने देखा कि उसकी निजी सामग्री इंटरनेट पर सार्वजनिक हो चुकी है. महिला ने पुलिस को बताया कि उसे इस दौरान काफी मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा और जबरन वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया गया.

आगे की जांच

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. इसमें यौन उत्पीड़न, आपराधिक धमकी और सहमति के बिना अश्लील सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक वितरण से जुड़ी धाराएं शामिल हैं.

समता नगर पुलिस अब इस मामले में शामिल अन्य छह फरार व्यक्तियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है. इसके साथ ही, जांच दल साइबर सेल के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि उन सभी वेबसाइटों से आपत्तिजनक सामग्री को हटाया जा सके जहां इसे अपलोड किया गया था.