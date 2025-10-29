मुंबई में रिटायर्ड अफसर से 71 लाख रुपये की ठगी, अबू सलेम के नाम पर धमकी देकर खाते से ट्रांसफर करवाए पैसे

कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम भले ही जेल में बंद है. लेकिन उसके नाम पर अब भी ठगी की घटनाएं हो रही हैं. ऐसा ही एक मामला मुंबई में सामने आया है. ठगों ने अबू सलेम का नाम लेकर एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी से 71 लाख 24 हजार रुपए की ठगी कर ली. ठगों ने खुद को नासिक पुलिस का अधिकारी बताकर फोन पर धमकी दी और धीरे-धीरे अधिकारी का विश्वास जीतकर पूरी रकम अपने खातों में ट्रांसफर करवा ली.

ऐसे हुई ठगी

सूत्रों के मुताबिक, ठगों ने 23 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच कई बार पीड़ित अधिकारी को फोन और वॉट्सऐप वीडियो कॉल किए। उन्होंने खुद को नासिक पुलिस का अधिकारी बताकर कहा कि अधिकारी के बैंक खाते में अबू सलेम से जुड़ी संदिग्ध रकम आई है.इसके बाद ठगों ने अधिकारी के डर का फायदा उठाकर बड़ी रकम अपने खातों में ट्रांसफर करवा ली. यह भी पढ़े: Mumbai Digital Arrest: मुंबई में बुजुर्ग दंपत्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 58 करोड़ रुपए की ठगी में 6 और आरोपी गिरफ्तार

जांच जारी, FIR दर्ज

जब पीड़ित को ठगी का पता चला, तो उन्होंने तुरंत मुंबई के ईस्ट रीजन साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले में चार अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और साइबर अपराध से संबंधित कानूनों के तहत FIR दर्ज की है. आरोपियों को पकड़ने और ठगी की गई रकम वसूलने के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

पहले ठगी के मामले सामने आ चुके हैं

हालांकि यह पहला मामला नहीं है जिसमें अबू सलेम के नाम पर ठगी हुई हो. इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं, जहां ठगों ने अंडरवर्ल्ड डॉन के नाम का डर दिखाकर लोगों से लाखों रुपये ठग लिए थे.