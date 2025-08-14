BKC Pod Taxi Project: मुंबईवासियों के लिए खुशखबरी! बीकेसी पोड पॉड टैक्सी को मिली पर्यावरण मंजूरी, 3 साल में पूरा होगा निर्माण कार्य! खर्च आएगा ₹1,016 करोड़

(Photo Credits Twitter)

Mumbai BKC-Kurla Pod Taxi Project: मुंबईवासियों के लिए खुशखबरी हैं. मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में लंबे समय से प्रस्तावित पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट (Automated Mass Rapid Transit System- MRTS) को आखिरकार महाराष्ट्र कोस्टल ज़ोन मैनेजमेंट अथॉरिटी (MCZMA) से पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई है. इस मंजूरी के बाद परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है और प्रोजेक्ट का काम जल्द शुरू हो सकता है.

अनुमानित लागत 1,016.34 करोड़

यह अत्याधुनिक परिवहन परियोजना अनुमानित लागत 1,016.34 करोड़ की लागत से तैयार की जाएगी. मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) का लक्ष्य है कि इसे तीन वर्षों के भीतर पूरा किया जाए. यह प्रोजेक्ट BKC जैसे प्रमुख व्यावसायिक केंद्र को बांद्रा और कुर्ला स्टेशनों से जोड़ते हुए लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा. यह भी पढ़े: Mumbai New Rail Terminus: मुंबईवासियों के लिए खुशखबरी! करीब तीन दशक बाद जोगेश्वरी में मिलेगा नया रेल टर्मिनस

4-6 लाख यात्री एक दिन में कर सकते हैं सफर

पॉड टैक्सी से प्रत्येक दिन लगभग 4 से 6 लाख यात्रियों को लाभ मिलने की संभावना है, खासकर उन लोगों को जो मौजूदा बस और ऑटो सेवाओं की अनियमितता से परेशान हैं।

431 पेड़ों की कटाई के बाद शुरू होगा काम

हालांकि परियोजना को मंजूरी मिल गई है, लेकिन इसके पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं. क्योंकि इस प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य के में 0.14 हेक्टेयर मैंग्रोव क्षेत्र प्रभावित होगा. इसके साथ ही प्रोजेक्ट के रास्ते में 431 आ रहे हैं. जिन पेड़ों की कटाई के प्रस्तावित है.

बीकेसी के पास 58.48 मीटर लंबा सेक्शन मैंग्रोव क्षेत्र के ऊपर से गुजरेगा. इसके लिए MMRDA ने ट्री अथॉरिटी से पेड़ काटने की अनुमति मांगी है. अनुमति मिलने के बाद पेड़ों की कटाई शुरू हो जाएगी.

ट्रैफिक से राहत की उम्मीद

फिलहाल BKC में पहुंचने के लिए यात्रियों को BEST बसों, टैक्सियों और ऑटो-रिक्शाओं पर निर्भर रहना पड़ता है, जो अक्सर भीड़भाड़, मनमाने किराए और अनियमित सेवाओं से परेशान रहते हैं. पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट के शुरू होने से इन समस्याओं में काफी हद तक कमी आने की उम्मीद है.

8.01 KM के बीच कुल 21 स्टेशन

रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रोजेक्ट 8.01 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर होगा, जो बांद्रा से कुर्ला तक फैलेगा। इस रूट पर 21 स्टेशन होंगे, जो BKC के विभिन्न हिस्सों में रणनीतिक रूप से बनाए जाएंगे.

यह प्रणाली स्वचालित, इलेक्ट्रिक पॉड कारों पर आधारित होगी, जो शून्य उत्सर्जन पर काम करेंगी.

प्रत्येक स्टेशन पर होंगे:

टिकट काउंटर

एस्केलेटर

प्रतीक्षालय

पॉड चार्जिंग डॉक्स

रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण प्रणाली में स्मार्ट सेंसर, रियल-टाइम मॉनिटरिंग और उन्नत नियंत्रण तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा.