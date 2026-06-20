Mumbai Latest News Today: पानी संकट, BEST बस हड़ताल और मानसून पर बड़ी अपडेट, जानें 20 जून की प्रमुख खबरें

Mumbai Latest News Today, June 20, 2026: मुंबई इस समय कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है. मानसून में देरी के कारण शहर में गंभीर जल संकट गहरा गया है, जबकि BEST बस कर्मचारियों की हड़ताल ने लाखों यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है. इसके अलावा राजनीतिक और कानूनी मोर्चे पर भी कई अहम घटनाक्रम सामने आए हैं. आइए जानते हैं 20 जून की मुंबई की प्रमुख खबरें.

मुंबई में गहराया जल संकट, अगले सप्ताह राहत की उम्मीद

मानसून की धीमी रफ्तार के कारण मुंबई पिछले लगभग दो दशकों के सबसे बड़े जून जल संकट का सामना कर रही है. शहर को पानी सप्लाई करने वाले जलाशयों का जलस्तर लगातार घट रहा है. हाल ही में जारी सैटेलाइट तस्वीरों में झीलों के सिकुड़ते आकार ने चिंता और बढ़ा दी है.

हालांकि भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई और कोंकण क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार 22 जून से बारिश की गतिविधियों में तेजी आ सकती है. गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे जल संकट से राहत मिलने की उम्मीद है.

BEST बस हड़ताल दूसरे दिन भी जारी

मुंबई में BEST कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही, जिससे सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई. हजारों यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ा.

इस बीच महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने 12 कर्मचारी यूनियनों के साथ बैठक कर उनकी मांगों पर चर्चा की. कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में BEST बजट को BMC में विलय करना और वेट-लीज व्यवस्था को समाप्त करना शामिल है.

2006 निंबालकर हत्याकांड में पूर्व गृह मंत्री बरी

मुंबई की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री पद्मसिंह पाटिल और सात अन्य आरोपियों को 2006 के निंबालकर हत्याकांड मामले में बरी कर दिया है. अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष साजिश की कड़ी को साबित करने में विफल रहा, जिसके चलते सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया.

ऑटो-रिक्शा यूनियन ने किराया बढ़ाने की मांग की

मुंबई की ऑटो-रिक्शा यूनियन ने राज्य सरकार से CNG संकट को लेकर तत्काल कदम उठाने और किराए में संशोधन करने की मांग की है. यूनियन का कहना है कि परिचालन लागत का बड़ा हिस्सा CNG की कीमतों पर निर्भर करता है. वहीं महाराष्ट्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि 15 अगस्त के बाद मराठी भाषा नहीं सीखने वाले ऑटो और टैक्सी चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

शिवसेना (UBT) ने सांसदों को जारी किया नोटिस

शिवसेना (UBT) ने पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक में अनुपस्थित रहने वाले छह लोकसभा सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. सांसदों को 24 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा गया है. जवाब नहीं मिलने की स्थिति में दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

मुंबई मौसम अपडेट

मुंबई में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहे. शहर का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार दिनभर अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. लोगों को गर्म और उमस भरे मौसम के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है.

मुंबई की नजरें अब मानसून की तेज बारिश और BEST हड़ताल के समाधान पर टिकी हुई हैं. आने वाले कुछ दिन शहर के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं.