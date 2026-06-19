Mumbai Latest News Today On June 19th: BEST हड़ताल, भीषण गर्मी और एयरपोर्ट पर बड़ी जब्ती; मुंबई में दिनभर की 10 बड़ी खबरें

Mumbai Latest News Today On June 19th: मुंबई में शुक्रवार का दिन कई बड़े घटनाक्रमों से भरा रहा. एक तरफ BEST कर्मचारियों की हड़ताल ने लाखों यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी, तो दूसरी तरफ भीषण गर्मी और मानसून की देरी ने लोगों को राहत के लिए समुद्र तटों का रुख करने पर मजबूर कर दिया. वहीं मुंबई एयरपोर्ट पर करोड़ों रुपये के मादक पदार्थ और सोने की जब्ती ने सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता को भी उजागर किया. आइए जानते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरें.

BEST कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी

BEST के 23,000 से अधिक कर्मचारी लगातार दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे. इंडस्ट्रियल कोर्ट के आदेश के बावजूद हड़ताल जारी रहने से करीब 25 लाख यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित होने की खबर है.

गर्मी और उमस से बेहाल मुंबई

मानसून में देरी और लगातार बढ़ती गर्मी के कारण कई लोग रात में वर्सोवा बीच पर समय बिताते नजर आए. मौसम विभाग के अनुसार मुंबई में इस बार मानसून का आगमन पिछले दो दशकों में सबसे अधिक देर से हो रहा है.

गड्ढों की मरम्मत के लिए BMC का नया आदेश

मानसून से पहले सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए BMC ने सभी सड़क इंजीनियरों को 24 घंटे के भीतर गड्ढों की मरम्मत करने का निर्देश दिया है. अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने के भी आदेश दिए गए हैं.

मीठी नदी की सफाई अधूरी

BMC द्वारा तय 10 जून की समयसीमा के बावजूद मीठी नदी के कई हिस्सों में अभी भी गाद, कचरा और झाड़ियां जमा हैं. मानसून से पहले यह स्थिति प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनी हुई है.

बाढ़ और प्रदूषण नियंत्रण पर ₹20,730 करोड़ खर्च करेगी BMC

मुंबई में बाढ़, अत्यधिक गर्मी और प्रदूषण जैसी समस्याओं से निपटने के लिए BMC ने 20,730 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है. इस राशि का उपयोग विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर किया जाएगा.

BKC में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा

MMRDA और WRI इंडिया ने बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में हर शुक्रवार सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है. इसका उद्देश्य ट्रैफिक जाम कम करना है.

बांद्रा में इमारत में लगी आग, एक की मौत

बांद्रा की एक इमारत की सातवीं मंजिल पर आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए. दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया.

मुंबई एयरपोर्ट पर ड्रग्स और सोना जब्त

मुंबई कस्टम्स ने एयरपोर्ट पर एक महिला के पास से 11.82 करोड़ रुपये मूल्य की हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया. वहीं DRI ने दो यात्रियों से मोम में छिपाकर लाया गया 2.6 किलोग्राम सोना जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 4.2 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

लोकल ट्रेन में सीट को लेकर विवाद, दो गिरफ्तार

मुंबई लोकल ट्रेन में सीट को लेकर हुए विवाद के बाद एक यात्री पर हमला और चाकूबाजी की घटना सामने आई. सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) ने 12 घंटे के भीतर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

15 जुलाई से शुरू होंगी नवी मुंबई एयरपोर्ट की अंतरराष्ट्रीय उड़ानें

नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 15 जुलाई से अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालन शुरू होने की संभावना है. इससे मुंबई महानगर क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी को बड़ा फायदा मिलेगा.

शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस पर सियासी हलचल

शिवसेना के दोनों गुटों ने अलग-अलग कार्यक्रमों के साथ पार्टी का 60वां स्थापना दिवस मनाया. इसी बीच उद्धव ठाकरे गुट छोड़ने वाले छह सांसदों को Y+ सुरक्षा मिलने की खबर ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल बढ़ा दी.

Windy पर मुंबई के मौसम का लाइव ट्रैकर मैप:

मुंबई में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई है. लोगों को गर्मी और उमस से बचने के लिए पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है. मुंबई में अगले कुछ दिनों तक मानसून, BEST हड़ताल और नवी मुंबई एयरपोर्ट से जुड़ी गतिविधियों पर सभी की नजर बनी रहेगी.