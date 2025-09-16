Mother Dairy Milk Price: GST में बदलाव के बाद मदर डेयरी का तोहफ़ा, दूध ₹2 सस्ता, घी-पनीर और आइसक्रीम के दाम भी घटे; यहां देखें पूरी लिस्ट

(Photo Credits Twitter)

Mother Dairy Milk Price: GST में बदलाव के बाद मदर डेयरी ने त्योहारी सीजन से पहले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए अपने पैकेज्ड दूध की कीमत में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की है. 1 लीटर टोंड टेट्रा पैक दूध की कीमत अब 77 रुपये से घटकर 75 रुपये हो गई है, जबकि 450 मिलीलीटर पैक की कीमत 33 रुपये से घटकर 32 रुपये हो गई है. कंपनी ने घी, पनीर, मक्खन और फ्लेवर्ड मिल्कशेक जैसे अन्य डेयरी उत्पादों की कीमतों में भी कमी की है.

नई GST दरों से पहले कीमतों में कटौती

ये बदलाव 22 सितंबर से लागू होने वाली नई GST दरों से ठीक पहले आए हैं. 3 सितंबर को भारत सरकार ने कई आवश्यक वस्तुओं, जैसे दूध, पनीर और मक्खन, पर कर बोझ को कम करने वाली GST सुधारों की सूची की घोषणा की थी. हालांकि नई कर दरें अभी लागू नहीं हुई हैं, लेकिन मदर डेयरी ने पहले ही कम GST का पूरा लाभ अपने ग्राहकों को देना शुरू कर दिया है. कंपनी ने कहा कि वह कम GST का 100 प्रतिशत लाभ ग्राहकों को दे रही है. मदर डेयरी के उत्पाद ज्यादातर शून्य GST या 5 प्रतिशत की सबसे कम स्लैब में आते हैं, जिसके कारण कीमतों में कटौती संभव हो सकी है. यह कदम ग्राहकों को बेहतर मूल्य प्रदान करने की कंपनी की प्रतिबद्धता का हिस्सा है. यह भी पढ़े: GST कटौती का लाभ ग्राहकों को देना जरूरी, मुनाफाखोरी से इंडस्ट्री को होगा नुकसान: एक्सपर्ट

यहां देखें पूरी लिस्ट

Mother Dairy slashes price across category, passes on GST benefits to consumers. pic.twitter.com/JwpinSvLxs — Marketing Maverick (@MarketingMvrick) September 16, 2025

पनीर और मिल्कशेक की नई कीमतें

दूध के साथ-साथ पनीर की कीमतों में भी कमी की गई है. 200 ग्राम पनीर का पैक अब 95 रुपये की बजाय 92 रुपये में मिलेगा, और 400 ग्राम पैक की कीमत 180 रुपये से घटकर 174 रुपये हो गई है. मलाई पनीर भी सस्ता हुआ है, 200 ग्राम पैक की कीमत अब 100 रुपये के बजाय 97 रुपये है.फ्लेवर्ड मिल्कशेक की कीमत में भी कमी आई है, 180 मिलीलीटर पैक अब 30 रुपये के बजाय 28 रुपये में उपलब्ध है.

मक्खन और घी की कीमतों में भी कटौती

मक्खन और घी की कीमतों में भी कमी की गई है. 500 ग्राम मक्खन का पैक अब 305 रुपये के बजाय 285 रुपये में मिलेगा, और 100 ग्राम पैक की कीमत 62 रुपये से घटकर 58 रुपये हो गई है.

घी के भी दाम हुए कम

घी की कीमतों में भी उल्लेखनीय कटौती हुई है. 1 लीटर घी का कार्टन अब 675 रुपये के बजाय 645 रुपये में, और 500 मिलीलीटर पैक 345 रुपये के बजाय 330 रुपये में उपलब्ध है. 1 लीटर टिन पैक की कीमत 750 रुपये से घटकर 720 रुपये हो गई है.