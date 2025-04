Mira Road Snatching Case: मुंबई से सटे मीरा रोड में दो फूड डिलीवरी बॉय गिरफ्तार, बुजुर्ग महिला का ₹4 लाख का मंगलसूत्र छीनने का आरोप; VIDEO

Mira Road Snatching Case: मुंबई से सटे ठाणे के मीरा रोड इलाके में शुक्रवार सुबह सैर पर निकली एक बुजुर्ग महिला से ₹4 लाख का सोने का मंगलसूत्र छीनने के मामले में पुलिस ने दो फूड डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई क्राइम ब्रांच यूनिट-1 (मीरा-भायंदर वसई-विरार पुलिस) ने की है.

पुलिस के अनुसार, महिला सुबह के समय मार्निंग वॉक कर रही थीं. इसी दौरान दोनों आरोपी युवकों ने सुनसान गली में महिला को अकेला पाकर उसका मंगलसूत्र छीन लिया और मौके से फरार हो गए। यह पूरी घटना पास लगे एक CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी, जिसकी मदद से पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया. यह भी पढ़े: Mumbai Shocker: मुंबई के गिरगांव में फूड डिलीवरी बॉय ने पैंट नीचे कर महिला के साथ की अश्लील हरकत, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Two young men working as food delivery agents were arrested by the Crime Branch Unit 1 of the Mira Bhayandar Vasai Virar (MBVV) police for allegedly snatching a gold mangalsutra worth nearly ₹4 lakh.

The incident occurred on April 11 in Mira Road, a suburb of the Mumbai… pic.twitter.com/74WiOzXd7b

