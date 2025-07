MDMA Drugs Worth ₹100 Crore Seized: मैसूर में रिंग रोड पर एमडीएमए फैक्ट्री का भंडाफोड़, करोड़ों के ड्रग्स जब्त, चार गिरफ्तार

बेंगलुरु, 28 जुलाई: एक संयुक्त अभियान में महाराष्ट्र पुलिस और मैसूर पुलिस ने मैसूर के बाहरी रिंग रोड पर स्थित एक मादक पदार्थ निर्माण कारखाने पर छापा मारा और 13 किलोग्राम एमडीएमए और एमडीएमए बनाने में इस्तेमाल होने वाला 37 किलोग्राम तरल पदार्थ जब्त किया, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक है. दिलचस्प बात यह है कि यहां बनने वाले ड्रग्स महाराष्ट्र भेजे जा रहे थे और छापा मारने वाले पुलिस दल ने इस सिलसिले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है. मैसूर नगर आयुक्त ने नरसिंहराजा पुलिस थाने के निरीक्षक लक्ष्मीकांत तलवाड़ को कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया है, जिनके अधिकार क्षेत्र में यह कारखाना आता है. यह भी पढ़ें: Sangli Drugs Factory Case: ड्रग्स मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने केमिकल सप्लायर को गुजरात से किया गिरफ्तार

हाल ही में, महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए एक ड्रग तस्कर ने कबूल किया था कि वह मैसूर से ड्रग्स खरीद रहा था. उसने पुलिस को बताया था कि मैसूर में बड़ी मात्रा में एमडीएमए पाउडर या गोलियों के रूप में संग्रहीत किया गया था और महाराष्ट्र भेजा जा रहा था. सूचना के आधार पर, महाराष्ट्र पुलिस ने मैसूर शहर की पुलिस आयुक्त सीमा लाटकर से संपर्क किया, जिन्होंने छापेमारी की तैयारी की.

#WATCH | Bengaluru: On the raid by Mumbai Police in Mysuru in connection with a drugs case, Karnataka Home Minister G Parameshwara says, "I think Mumbai Police has caught someone, either a smuggler or a user. They have traced it to Mysuru, and obviously, the person they have… pic.twitter.com/Tkf1tQkSo1

— ANI (@ANI) July 28, 2025