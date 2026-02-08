Mazi Ladki Bahin Yojana: माझी लाड़की बहीण योजना e-KYC की गलतियों को सुधारने का आखिरी मौका, 31 मार्च तक बढ़ी डेडलाइन; ऐसे मिलेंगे ₹4,500

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

मुंबई, 8 फरवरी 2026: महाराष्ट्र (Maharashtra) की करीब 26 लाख महिलाओं के लिए राहत भरी खबर है. राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री (Women and Child Development Minister) अदिति तटकरे (Aditi Tatkare) ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) के तहत e-KYC की गलतियों को सुधारने की अंतिम तिथि अब बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी गई है. यह उन लाभार्थियों के लिए एक बड़ा अवसर है जिनकी मासिक किस्तें तकनीकी त्रुटियों या गलत जानकारी दर्ज होने के कारण पिछले कुछ महीनों से रुकी हुई थीं. यह भी पढ़ें: Ladki Bahin Yojana e-KYC Update: लाडकी बहन योजना को लेकर ई-केवाईसी सुधार के लिए पोर्टल फिर से खुला, त्रुटियां कैसे सुधारें; स्टेप-बाय-स्टेप जानें पूरी प्रक्रिया

क्यों रुक गई थीं लाखों महिलाओं की किस्तें?

दिसंबर 2025 में चले वेरिफिकेशन अभियान के दौरान एक तकनीकी समस्या सामने आई थी. पोर्टल पर मराठी में पूछे गए एक सवाल— "तुमच्या घरातले कोणी सरकारी नोकरीत नाही ना?" (क्या आपके घर में कोई सरकारी नौकरी में नहीं है?)—के कारण भ्रम पैदा हुआ.

गलत विकल्प का चयन: सवाल के 'डबल नेगेटिव' प्रारूप के कारण हजारों महिलाओं ने गलती से "हां" (Yes) चुन लिया.

नतीजा: सिस्टम ने उन्हें स्वचालित रूप से 'अपात्र' मान लिया, जिससे नवंबर 2024 के बाद उनकी ₹1,500 की मासिक किस्तें बंद हो गई थीं.

e-KYC सुधारने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

यदि आपकी किस्त भी रुक गई है, तो आप आधिकारिक पोर्टल पर जाकर इसे नीचे दिए गए चरणों के अनुसार ठीक कर सकती हैं:

बकाया राशि (Arrears) और भुगतान

अधिकारियों के अनुसार, जो महिलाएं 31 मार्च तक सफलतापूर्वक सुधार कर लेंगी और वेरिफिकेशन में पात्र पाई जाएंगी, उन्हें दिसंबर, जनवरी और फरवरी की रुकी हुई किस्तों का एकमुश्त भुगतान मिल सकता है। यह राशि ₹4,500 (₹1,500 x 3 महीने) होने की संभावना है.

मंत्री अदिति तटकरे ने स्पष्ट किया है कि यह सुधार का 'पहला और आखिरी' मौका है. इसके बाद समयसीमा में कोई और विस्तार नहीं किया जाएगा। वर्तमान में पोर्टल केवल पुराने लाभार्थियों के सुधार के लिए खुला है, नए पंजीकरण अभी स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं.