Marco Rubio Visits Taj Mahal With Wife: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पत्नी के साथ किया ताजमहल का दीदार, सोशल मीडिया पर VIDEO वायरल

Marco Rubio Visits Taj Mahal With Wife: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सोमवार, 25 मई 2026 को उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित ऐतिहासिक ताजमहल का दीदार किया. अपने भारत दौरे के तीसरे दिन आगरा पहुंचे रुबियो ने इस प्रतिष्ठित स्मारक के सामने अपनी पत्नी जेनेट रुबियो और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के साथ तस्वीरें खिंचवाईं. अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसे उनके भारत दौरे के प्रमुख अंशों के रूप में देखा जा रहा है.

भारत दौरे के बीच आगरा पहुंचे मार्को रुबियो

मार्को रुबियो शनिवार को अपने भारत दौरे के पहले पड़ाव के तहत कोलकाता पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने उच्च स्तरीय राजनयिक वार्ताओं के लिए नई दिल्ली का रुख किया. दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठकों के बाद वह सोमवार को आगरा पहुंचे. आगरा में ताजमहल का दीदार करने के बाद, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे राजस्थान के जयपुर के लिए रवाना हो गए. यह भी पढ़े: Fact Check: ताजमहल देखने के बाद विदेशी महिला ने जन्में ‘काले जुड़वां बच्चे’, फूट-फूटकर रोया दंपति; वायरल दावा निकला फर्जी, जानें सच्चाई

रुबियो ने ताजमहल का दीदार किया

VIDEO | Agra, UP: US Secretary of State Marco Rubio, his wife Jeanette Rubio, and US Ambassador to India Sergio Gor pose for a photograph in front of the Taj Mahal. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/XDRklIlHnk — Press Trust of India (@PTI_News) May 25, 2026

भारत-अमेरिका संबंधों की मजबूती पर जोर

इससे पहले, रविवार को नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मार्को रुबियो ने दोनों देशों के रणनीतिक रिश्तों पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा, "भारत और अमेरिका के संबंधों की गति धीमी नहीं हुई है. आने वाले वर्षों में दोनों देशों के आपसी रिश्ते और भी मजबूत होकर उभरेंगे."

अमेरिकी विदेश मंत्री ने विश्वास जताया कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से लंबित व्यापार समझौते को जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा. उन्होंने रेखांकित किया कि अधिकांश प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका रणनीतिक रूप से एक साथ खड़े हैं.

अंतरराष्ट्रीय राजनयिकों के लिए विशेष आकर्षण है ताजमहल

यूनेस्को (UNESCO) की विश्व धरोहर सूची में शामिल ताजमहल हमेशा से ही भारत आने वाले विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और अंतरराष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा है. राजनयिक विश्लेषकों के अनुसार, मार्को रुबियो का यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब भारत और अमेरिका रक्षा, व्यापार, उन्नत तकनीक और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्रों में आपसी सहयोग को लगातार गहरा कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल इस ऐतिहासिक परिसर में काफी उत्सुक नजर आ रहा है.