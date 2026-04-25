मुंबई में वन्यजीव तस्करी का बड़ा भंडाफोड़: चेंबूर से 3.5 करोड़ के हाथी दांत जब्त, चार तस्कर गिरफ्तार

मुंबई में वन्यजीव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ (Photo Credits: IANS)

मुंबई, 25 अप्रैल: मुंबई (Mumbai) की चेंबूर पुलिस (Chembur Police) ने वन्यजीव तस्करी (Wildlife Trafficking) के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से हाथी के दो दांत (Elephant Tusks) बरामद किए गए हैं, जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपये आंकी गई है. यह कार्रवाई पुलिस की 'क्राइम डिटेक्शन यूनिट' (Crime Detection Unit) ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जाल बिछाकर की है.

पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग हाथी दांत बेचने के लिए चेम्बूर के आरसी मार्ग (RC Marg) स्थित एक होटल में आने वाले हैं. इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 22 अप्रैल को रणनीति तैयार की. मुखबिरों को फर्जी खरीदार बनाकर आरोपियों से डील तय करने के लिए भेजा गया. जैसे ही तस्कर होटल के कमरे में सौदा करने पहुंचे, पुलिस टीम ने सिग्नल मिलते ही छापेमारी कर उन्हें धर दबोचा.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आकाश अशोक अव्हाड (28), संदीप रणधीर बिडलान (33), शशांक चंद्रशेखर रंजनकर (38) और दिनेश राममनोहर अग्निवंशी (40) के रूप में हुई है. यह भी पढ़ें: Mau Highway Accident: मऊ में दर्दनाक सड़क हादसा, बेटी की शादी से लौट रहे एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत; पालतू कुत्ते ने भी गंवाई जान

साढ़े तीन करोड़ के हाथी दांत जब्त

मौके पर महाराष्ट्र वन विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया, जिन्होंने शुरुआती जांच में पुष्टि की कि जब्त किए गए दांत असली हाथी दांत हैं. पुलिस के अनुसार, जब्त किए गए दो हाथी दांतों का वजन क्रमश: 11 किलोग्राम और 20.6 किलोग्राम है.

हाथी दांतों के अलावा, पुलिस ने परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बैग, पैकिंग सामग्री और आरोपियों के पास से चार मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं. सभी सामग्रियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत सील कर दिया गया है.

कड़ी धाराओं में मामला दर्ज

आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की विभिन्न धाराओं (9, 39, 44, 48, 50 और 51) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि ये हाथी दांत कहां से लाए गए थे और इस तस्करी नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल है. यह भी पढ़ें: Bihar Police Viral Video: बिहार पुलिस शर्मसार! दारोगा और महिला कांस्टेबल का आपत्तिजनक वीडियो वायरल, एसपी ने दोनों को किया निलंबित

वन्यजीव तस्करी की बढ़ती घटनाएं

भारत में हाथियों के अंगों का व्यापार पूरी तरह प्रतिबंधित है, फिर भी अंतरराष्ट्रीय मांग के कारण तस्करी की घटनाएं सामने आती रहती हैं. हाल ही में फरवरी में केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित पंगोड सैन्य स्टेशन से भी 2 करोड़ रुपये के हाथी दांत चोरी होने का मामला सामने आया था, जिसकी जांच अभी जारी है. मुंबई पुलिस अब इस मामले के तार अन्य राज्यों की घटनाओं से जोड़ने की कोशिश कर रही है.