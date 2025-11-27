महिंद्रा का बड़ा धमाका, 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV XEV 9S लॉन्च, स्पेस और फीचर्स देखकर हो जाएंगे दीवाने

7 सेकंड में 100 की रफ्तार! महिंद्रा ने लॉन्च की सबसे तेज इलेक्ट्रिक 7-सीटर SUV (Photo : Mahindra)

महिंद्रा ने अपनी नई और बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी XEV 9S से पर्दा उठा दिया है. यह भारत की एक नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV है, जिसे खासतौर पर बड़ी फैमिली और ज्यादा स्पेस चाहने वालों के लिए बनाया गया है.

1. कीमत और वेरिएंट

महिंद्रा ने इस गाड़ी की कीमत काफी आक्रामक रखी है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹19.95 लाख है. वहीं, इसके टॉप मॉडल (Pack Three Above) की कीमत ₹29.45 लाख तक जाती है. यह गाड़ी कुल 6 अलग-अलग वेरिएंट्स में उपलब्ध होगी.

2. स्पेस: जगह की कोई कमी नहीं

कंपनी ने इसे "Big New Electric" कहा है क्योंकि इसमें स्पेस यानी जगह पर बहुत ध्यान दिया गया है.

केबिन: इसमें अपनी क्लास का सबसे बड़ा केबिन स्पेस (4076 लीटर) मिलता है.

सामान रखने की जगह: पीछे की तरफ आपको 527 लीटर का बूट स्पेस मिलता है. खास बात यह है कि इलेक्ट्रिक होने की वजह से इसमें आगे के बोनट के नीचे भी सामान रखने की जगह (Frunk) दी गई है, जो 150 लीटर की है.

सीटिंग: यह एक 7-सीटर गाड़ी है जिसमें तीसरी लाइन (3rd row) में भी 50:50 स्प्लिट सीट्स दी गई हैं.

3. रेंज और परफॉर्मेंस (बैटरी की ताकत)

XEV 9S देखने में जितनी बड़ी है, चलने में उतनी ही दमदार भी है.

रेंज: कंपनी का दावा है कि यह एक बार फुल चार्ज करने पर रियल वर्ल्ड में 500 किलोमीटर तक चल सकती है.

रफ्तार: यह अपनी क्लास की सबसे तेज 7-सीटर SUV है, जो सिर्फ 7 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है. इसकी टॉप स्पीड 202 किमी/घंटा है.

चार्जिंग: इसमें सुपरफास्ट चार्जिंग की सुविधा है. डीसी चार्जर से यह सिर्फ 20 मिनट में 20% से 80% तक चार्ज हो जाती है.

4. शानदार फीचर्स और टेक्नोलॉजी

महिंद्रा ने इसमें फीचर्स की भरमार कर दी है:

स्क्रीन्स: डेशबोर्ड पर 3 बड़ी स्क्रीन (31.24 सेमी) लगी हैं, जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली हैं.

म्यूजिक: इसमें Dolby Atmos के साथ 16 स्पीकर वाला Harman Kardon का ऑडियो सिस्टम दिया गया है.

लग्जरी: दूसरी लाइन की सीटों में वेंटिलेशन (हवादार सीटें), रिक्लाइन फीचर और "बॉस मोड" दिया गया है.

सनरूफ: इसमें एक बड़ा पैनोरमिक स्काईरूफ (Panoramic Skyroof) भी मिलता है.

कनेक्टिविटी: गाड़ी में 5G कनेक्टिविटी, डिजिटल की (Digital Key) और 140 से ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स हैं.

5. सेफ्टी (सुरक्षा)

सुरक्षा के मामले में भी यह गाड़ी काफी हाई-टेक है.

इसमें 7 एयरबैग्स दिए गए हैं.

इसमें L2+ ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) है, जो 5 राडार और 1 विजन कैमरा के साथ काम करता है.

ड्राइवर को नींद आने पर अलर्ट करने के लिए 'ड्राइवर उनींदापन डिटेक्शन' (Driver Drowsiness Detection) सिस्टम भी लगा है.

6. बुकिंग और डिलीवरी की तारीखें

अगर आप यह गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो इन तारीखों को नोट कर लें:

बुकिंग शुरू: 14 जनवरी, 2026 से.

डिलीवरी शुरू: 23 जनवरी, 2026 से.

टेस्ट ड्राइव: 5 जनवरी, 2026 से शुरू होगी.

महिंद्रा का कहना है कि यह गाड़ी सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि एक ऐसा स्पेस है जहाँ आप अपनी दुनिया अपने साथ लेकर चल सकते हैं.