Maharashtra Weather Today: दक्षिण कोंकण में मॉनसून की दस्तक, कई क्षेत्रों के लिए यलो अलर्ट जारी

महाराष्ट्र में लंबे समय से इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर है. दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने राज्य के दक्षिणी हिस्से में प्रवेश कर लिया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 7 जून 2026 को राज्य के विभिन्न हिस्सों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. कोंकण और पश्चिम महाराष्ट्र के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं, जिससे तापमान में गिरावट आई है.

कोंकण और गोवा क्षेत्र

दक्षिण कोंकण के जिलों में मॉनसून की सक्रियता सबसे अधिक देखी जा रही है. रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के तटीय इलाकों में पिछले 24 घंटों से रुक-रुक कर बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने आज इस पूरे क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका को देखते हुए मछुआरों को तटीय इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है.

मुंबई और आसपास के इलाके

मुंबई और उसके उपनगरों में सुबह से ही आसमान में बादलों का डेरा है. यहां का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है. हवा में उमस की मात्रा 67 प्रतिशत तक पहुंच गई है. मौसम विभाग के अनुसार, मुंबई और ठाणे के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना बनी हुई है. हालांकि, यहां मॉनसून की मुख्य लहर अगले दो से तीन दिनों में पूरी तरह सक्रिय होने की उम्मीद है.

पश्चिम महाराष्ट्र और पुणे

पुणे सहित पश्चिम महाराष्ट्र के जिलों में आज के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है. पुणे में दोपहर बाद आसमान साफ रहने से लेकर आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है. पश्चिमी हवाओं की गति लगभग 5.6 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है. कोल्हापुर, सतारा और सांगली जैसे जिलों में शाम के समय गरज-चमक के साथ मानसूनी बौछारें पड़ने की प्रबल संभावना है, जिससे किसानों ने खेती के कामों की तैयारियां तेज कर दी हैं.

विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र

विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में अभी भी गर्मी का प्रभाव बना हुआ है, लेकिन बादलों की आवाजाही से तापमान में आंशिक कमी आई है. मध्य महाराष्ट्र के कुछ मैदानी इलाकों में शुष्क मौसम के बीच छिटपुट स्थानों पर धूल भरी आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. इन क्षेत्रों में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल बनी हुई हैं.

कल का मौसम 8 जून का मौसम पूर्वानुमान

अगले दिन यानी 8 जून 2026 को मॉनसून के राज्य के अंदरूनी हिस्सों में और आगे बढ़ने की संभावना है. मुंबई और पुणे सहित मध्य महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में सोमवार को बारिश की तीव्रता में बढ़ोतरी हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण कोंकण में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि उत्तर कोंकण और मराठवाड़ा के जिलों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है. इस दौरान अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की और गिरावट आने की उम्मीद है.