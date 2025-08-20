महाराष्ट्र में निवेश और नौकरियों की बौछार, सरकार ने GIBC के साथ मिलकर 42,893 करोड़ रुपये के MoU पर किए हस्ताक्षर

Devendra Fadnavis- FB

महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में निवेश और बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा होने वाली हैं. क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने ग्लोबल इंडिया बिजनेस कॉरिडोर (GIBC) के साथ मिलकर यूके और यूरोपीय देशों से निवेश आकर्षित करने के लिए एक रणनीतिक समझौते (MoU) पर हस्ताक्षर किए. यह समझौता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में किया गया.

समझौते के बाद देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि इस समझौते का उद्देश्य विदेशी निवेश आकर्षित करना और यूके, यूरोपीय संघ और अमेरिका के निवेशकों के साथ व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में होगा. यह भी पढ़े: Maharashtra Investments: Davos दौरे पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया कमाल, राज्य में आएगा 4.99 लाख करोड़ रुपये का निवेश, हजारों को मिलेगी नौकरी

हाल ही में मोर्गन एंड स्टेनली की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि महाराष्ट्र का सकल राज्य उत्पाद (GDP) 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है. यह राज्य देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है, जो FY 2025 में कुल FDI का 39.2% है. पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य को कुल 19.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI प्राप्त हुआ.

28,000 से अधिक नौकरियां पैदा होंगी

मंगलवार को आठ और MoU पर हस्ताक्षर किए गए, जिनका कुल मूल्य 42,892 करोड़ रुपये है और ये 28,000 से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करेंगे, फडणवीस ने बताया। इनमें से अधिकांश MoU डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए थे. सरकार ने पहले ही घोषणा की है कि अटल सेतु के पार प्रस्तावित तीसरा मुंबई डेटा सेंटर का हब होगा.

Rs 12,500 करोड़ का निवेश

हस्ताक्षरित समझौतों में से एक Rs 12,500 करोड़ का निवेश समझौता है, जिसे प्रेस्टिज एस्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स सेंटर और रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश के लिए किया गया है, जो 8,700 नौकरियां उत्पन्न करेगा. एक और Rs 10,900 करोड़ का निवेश समझौता जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ किया गया है, जो सौर पैनल उत्पादन करेगा और 8,308 नौकरियां उत्पन्न करेगा। इसके अलावा, रोचक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ Rs 2,508 करोड़ का निवेश समझौता है, जो डेटा सेंटर स्थापित करेगा और 1,000 नौकरियां उत्पन्न करेगा.

रोविजन टेक हब प्राइवेट लिमिटेड के साथ भी समझौता

वहीं, रोविजन टेक हब प्राइवेट लिमिटेड के साथ Rs 2,564 करोड़ का निवेश समझौता भी डेटा सेंटर के लिए है, जिससे 1,100 कर्मचारियों को रोजगार मिलेगा. वेबमिंट डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड ने भी डेटा सेंटर के लिए Rs 4,846 करोड़ का निवेश करने का वादा किया है, जिससे 2,050 रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे.

एटलस कॉप्को के साथ भी हुआ समझौता

एटलस कॉप्को के साथ औद्योगिक उपकरण क्षेत्र के लिए Rs 575 करोड़ का समझौता होगा, जिससे 3,400 नौकरियां उत्पन्न होंगी, और ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में LNK ग्रीन एनर्जी ने Rs 4,700 करोड़ के निवेश का आश्वासन दिया है, जिससे 2,500 नौकरियां सृजित होंगी.