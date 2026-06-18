Maharashtra Monsoon Update: महाराष्ट्र में 24 जून के बाद मानसून के आगे बढ़ने की संभावना, IMD का पूर्वानुमान
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Maharashtra Monsoon Update:  मुंबई और पूरे महाराष्ट्र को दक्षिण-पश्चिम मानसून के लिए अभी और इंतजार करना होगा. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने घोषणा की है कि अगले कुछ दिनों तक राज्य भर में बारिश केवल छिटपुट स्थानों पर ही सीमित रहेगी. मौसम विभाग के पूर्वानुमान मॉडल के अनुसार, 24 जून के बाद ही महाराष्ट्र में मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी. इसके साथ ही विभाग ने मुंबई में उमस भरी और गर्म स्थिति को देखते हुए शुक्रवार तक के लिए 'येलो अलर्ट' जारी कर दिया है.

8 जून के बाद कमजोर पड़ी मानसून की रफ्तार

महाराष्ट्र में आमतौर पर मानसून के आगमन की सामान्य तारीख 11 जून मानी जाती है. इस साल मानसून ने केरल से विदा लेकर 8 जून तक दक्षिणी महाराष्ट्र में तेजी से प्रवेश किया था. लेकिन इसके बाद इसकी गति कमजोर पड़ गई, जिससे इसकी आगे की प्रगति रुक गई. आईएमडी ने अपने बयान में कहा है कि मानसून फिलहाल ठहर गया है और अगले 4 से 5 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क या छिटपुट बारिश वाला ही रहेगा. हालांकि, 24 जून के बाद कोंकण क्षेत्र में बारिश की गतिविधियों में तेजी आने के संकेत मिले हैं.  यह भी पढ़े:  Mumbai Monsoon Update: क्या इस हफ्ते मुंबई में होगी बारिश? IMD ने जारी किया ताजा पूर्वानुमान

क्यों थमी मानसून की रफ्तार?

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, मानसून के आगे न बढ़ने के पीछे कई प्रमुख कारण हैं. इस समय अरब सागर से मिलने वाली मानसूनी हवाओं में मजबूती की कमी है. इसके अलावा, चक्रवाती परिसंचरण (साइक्लोनिक सर्कुलेशन) और अपतटीय ट्रफ (ऑफशोर ट्रफ) जैसी प्रणालियां पूरी तरह गायब हैं. साथ ही, मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन (MJO) जैसे बड़े पैमाने के वैश्विक वायुमंडलीय पैटर्न का भी इस समय सहयोग नहीं मिल रहा है, जिससे मानसून की गति सुस्त पड़ गई है.

मुंबई और पड़ोसी जिलों में तापमान 35 डिग्री के पार

मानसून से पहले होने वाली बारिश (प्री-मानसून) की कमी और मानसून में देरी के कारण मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में भीषण उमस और गर्मी का माहौल है. इन सभी क्षेत्रों में 19 जून तक येलो अलर्ट प्रभावी रहेगा. मौसम बुलेटिन के अनुसार, मुंबई में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और ठाणे में 36 डिग्री सेल्सियस को पार करने की संभावना है. हाल ही में कोलाबा स्टेशन पर अधिकतम तापमान सामान्य से चार डिग्री अधिक यानी 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सांताक्रूज वेधशाला में यह 34.8 डिग्री सेल्सियस रहा.

जून के औसत मुकाबले 200% कम हुई बारिश

मुंबई में जून महीने के दौरान आमतौर पर औसतन 526 मिमी बारिश दर्ज की जाती है. लेकिन इस साल जून में अब तक सांताक्रूज वेधशाला में केवल 12.9 मिमी और कोलाबा तटीय स्टेशन पर महज 4.3 मिमी बारिश ही रिकॉर्ड की गई है. यह आंकड़ा इस सीजन की सामान्य औसत वर्षा से 200 प्रतिशत से भी अधिक की गिरावट को दर्शाता है. मौसम विभाग लगातार बदलती मौसमी स्थितियों पर नजर बनाए हुए है.