Dahisar Toll Plaza: दिवाली से पहले मुंबई वालों को महाराष्ट्र सरकार का तोहफा, हटेगा दहिसर टोल नाका, जाम से मिलेगी बड़ी राहत

मुंबई और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. अगर आप भी दहिसर टोल प्लाजा के भयंकर ट्रैफिक जाम से परेशान हैं, तो जल्द ही आपको इससे छुटकारा मिल सकता है. महाराष्ट्र सरकार ने दिवाली से पहले इस टोल प्लाजा को उसकी मौजूदा जगह से शिफ्ट करने का प्रस्ताव रखा है.
क्यों लिया गया यह फैसला?
दहिसर टोल प्लाजा, जो मीरा-भायंदर इलाके के एंट्री पॉइंट पर है, मुंबई-अहमदाबाद हाईवे का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए रोज़ाना का सिरदर्द बन चुका है. यहां हर दिन गाड़ियों की लंबी कतारें लगती हैं, जिससे लोगों को 30 से 60 मिनट तक जाम में फंसे रहना पड़ता है. इससे न सिर्फ लोगों का कीमती समय बर्बाद होता है, बल्कि गाड़ी का तेल भी फालतू में जलता है और प्रदूषण भी बढ़ता है.
मीरा-भायंदर, दहिसर और ठाणे के करीब 15 लाख से ज्यादा स्थानीय निवासी और मुंबई की तरफ यात्रा करने वाले यात्री इस समस्या से रोज जूझते हैं. इसी परेशानी को खत्म करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है.
कहां शिफ्ट होगा नया टोल प्लाजा?
सरकार की योजना के मुताबिक, इस टोल प्लाजा को उसकी मौजूदा जगह से करीब दो किलोमीटर आगे वर्सोवा ब्रिज के पास एक नर्सरी के नजदीक शिफ्ट किया जाएगा. अधिकारियों का अनुमान है कि इस पूरे काम में लगभग 1 से डेढ़ महीने का समय लग सकता है.
सरकार की क्या है तैयारी?
यह फैसला महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई एक समीक्षा बैठक में लिया गया. इस बैठक में स्थानीय विधायक, MSRDC और NHAI के अधिकारियों के साथ-साथ पुलिस कमिश्नर और टोल बनाने वाली कंपनी के ठेकेदार भी मौजूद थे.
राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने बताया, "मौजूदा दहिसर टोल प्लाजा हाईवे पर ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की एक बड़ी वजह बन गया है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पहले भी राज्य में कई टोल बंद किए गए हैं और छोटी गाड़ियों को टोल से छूट दी गई है. अब उसी तरह दहिसर टोल की समस्या को भी हल किया जा रहा है."
अब इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पास भेजा जाएगा. वहां से हरी झंडी मिलते ही टोल प्लाजा को शिफ्ट करने का काम शुरू हो जाएगा. उम्मीद है कि यह प्रक्रिया जल्द पूरी होगी और दिवाली तक लोगों को जाम से बड़ी राहत मिल जाएगी.