Devendra Fadnavis Meets to Raj Thackeray: महाराष्ट्र के सियासत की ब्रेकिंग न्यूज़, राज ठाकरे से मिले पहुंचे CM देवेंद्र फडणवीस, क्या BMC चुनाव है वजह

Devendra Fadnavis Meets to Raj Thackeray: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सोमवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे से मिलने के उनके दादर स्थित निवास स्थान शिवतीर्थ' पहुंचे. जहां पर देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे से मुलाकात की. मीडिया के हवाले से खबर है कि आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस मिलने पहुंचे थे.

हालांकि दोनों नेताओं के बीच क्या चर्चाएं हुई. अब तक इसके बारे में पता नहीं चल पाया है. लेकिन आगमी बीएमसी चुनाव को लेकर फडणवीस और ठाकरे के बीच यह मुलाकात अहम मानी मानी जा रही है. यह भी पढ़े: मुंबई दौरे पर अमित शाह, BMC चुनाव को लेकर फडणवीस की मौजूदगी में BJP नेताओं के साथ की बैठक

Maharashtra CM Devendra Fadnavis visits MNS's party' s chief Raj Thackeray 'Shivteerth' at Dadar in central Mumbai., meeting triggers speculation ahead of BMC polls.

