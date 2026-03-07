LPG Gas Price Hike: ईरान-अमेरिका-इजराइल तनाव का असर, घरेलू गैस सिलेंडर 60 रुपये और कमर्शियल 115 रुपये महंगा; जानें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के नए रेट्स

(Photo Credits WC)

LPG Gas Price Hike: ईरान-इजराइल-अमेरिका के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक तेल बाजारों में उथल-पुथल के कारण भारत में रसोई गैस की कीमतों में बड़ा उछाल आया है. शनिवार, 7 मार्च 2026 से घरेलू और कमर्शियल दोनों प्रकार के एलपीजी (LPG) सिलेंडरों के दाम बढ़ गए हैं.

अप्रैल 2025 के बाद घरेलू गैस की कीमतों में यह पहली बड़ी बढ़ोतरी है। यहाँ आज से प्रभावी नई दरों और स्थिति का पूरा विवरण दिया गया है: यह भी पढ़े: US-Israel-Iran War: अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस का दावा, ट्रंप नहीं चाहते लंबा युद्ध चले, लक्ष्य सिर्फ ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना

14.2 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर के नए रेट्स

घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 60 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई है।

शहर पुरानी कीमत (₹) नई कीमत (₹) वृद्धि (₹) दिल्ली 853.00 913.00 60.00 मुंबई 852.50 912.50 60.00 कोलकाता 879.00 939.00 60.00 चेन्नई 868.50 928.50 60.00

19 किलोग्राम कमर्शियल सिलेंडर के नए रेट्स

होटल और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 115 रुपये (कुछ क्षेत्रों में 114.50 रुपये) का इजाफा हुआ है।

शहर पुरानी कीमत (₹) नई कीमत (₹) वृद्धि (₹) दिल्ली 1768.50 1883.00 114.50 मुंबई 1720.50 1835.00 114.50 कोलकाता 1875.50 1990.00 114.50 चेन्नई 1929.00 2043.50 114.50

मुख्य बातें और सरकारी रुख

युद्ध के हालातों के बीच आम जनता को राहत देने और घबराहट रोकने के लिए सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है:

उज्ज्वला लाभार्थियों को राहत: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली 300 रुपये की सब्सिडी जारी रहेगी, जिससे उन पर इस बढ़ोतरी का सीधा बोझ कम होगा।

ऊर्जा सुरक्षा: पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आश्वासन दिया है कि भारत के पास पर्याप्त तेल भंडार (Strategic Reserves) हैं। भारत अब रूस और अमेरिका से भी भारी मात्रा में तेल और गैस आयात कर रहा है, जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज (Strait of Hormuz) में होने वाले किसी भी व्यवधान का मुकाबला किया जा सके।

अफवाहों पर ध्यान न दें: इंडियन ऑयल (IOCL) ने पेट्रोल-डीजल की कमी की खबरों को सिरे से खारिज किया है और लोगों से अपील की है कि वे घबराकर पंपों पर भीड़ न लगाएं।

नोट: गैस की कीमतें राज्यों के स्थानीय करों (VAT) के आधार पर अलग-अलग हो सकती हैं