Leopard in Nagpur: नागपुर के पारडी में तेंदुए ने मचाया आतंक, कई लोगों पर किया हमला, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू शुरू: VIDEO

Leopard in Nagpur: नागपुर (Nagpur) के पारडी क्षेत्र (Pardi Area) में तड़के तब अफरा-तफरी फैल गई जब एक तेंदुआ (Leopard) अचानक आबादी वाले हिस्से में घुस आया. स्थानीय लोगों के अनुसार, यह वही तेंदुआ है जो दो दिन पहले कापसी क्षेत्र (Kapasi Zone ) में दिखाई दिया था.आज सुबह उसने कई लोगों पर हमला कर दिया, जिससे पूरा इलाका दहशत में है. बताया जा रहा है की इस तेंदुए ने सात लोगों पर हमला का दिया. इस घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और तेंदुए का रेस्क्यू शुरू किया गया है.

इसका वीडियो भी सामने आया है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @abpmajhatv नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Leopard Enters the House: भांडेवाडी के एक घर के दुसरे फ्लोर में घुसा तेंदुआ, देखने के लिए लगी लोगों की भीड़, नागपुर के इलाके में मची दहशत: VIDEO

नागपूर के पारडी में पहुंचा तेंदुआ

वन विभाग ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया शुरू

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग (Forest Department) की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को पकड़ने के लिए बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन (Rescue Operation) शुरू किया. अधिकारियों का कहना है कि जानवर को शांत करके सुरक्षित पकड़ने की कोशिश चल रही है.

घायल हॉस्पिटल में एडमिट

बताया जा रहा है की सुबह हुए हमले में 7 लोग घायल हुए हैं.सभी को तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. फिलहाल सभी की हालत नियंत्रण में बताई जा रही है.

पुलिस की भारी तैनाती

स्थिति को संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल (Police Force) को तैनात किया गया है. अचानक भीड़भाड़ वाले इलाके में तेंदुआ दिखाई देने से लोगों में दहशत का माहौल बन गया है. पुलिस ने नागरिकों से घरों में रहने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है.