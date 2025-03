Maharashtra Budget 2025: महाराष्ट्र में लाडकी बहनों के हाथ लगी निराशा! बजट में बढ़ोतरी का प्रावधान नहीं, ₹1500 रुपए ही मिलेंगे

Maharashtra Budget 2025: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री व प्रदेश के वित्त मंत्री अजित पवार ने सोमवार (11 मार्च) को महायुती सरकार का पहला बजट पेश किया. इस बजट को लेकर लाडकी बहनें बड़ी उम्मीद लगाए हुए थी कि उनके बजट को बढ़ाने के बारे में घोषणा होगी. लेकिन बजट में उनके पैसे बढ़ाने के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है. सरकार के इस फैसले से लाडकी बहनों के हाथ निराशा लगी हैं.

बजट पेश होने के बाद सरकार की तरफ से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह जरूर आश्वासन दिया कि 'लड़की बहन' योजना के लिए कोई वित्तीय कमी नहीं की जाएगी. सभी को उनकी निर्धारित राशि मिलेगी, और यदि इस योजना के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ी, तो और प्रावधान किए जा जायेंगे. हम अपनी बहनों को हर महीने 2100 रुपये देने का वादा पूरा करेंगे. यह भी पढ़े: Maharashtra Budget 2025: वधावन बंदरगाह 2030 तक चालू हो जाएगा, महाराष्ट्र के बजट में वित्त मंत्री अजित पवार का ऐलान

Mumbai: On the State Budget presented today, Maharashtra CM Devendra Fadnavis says, "We have not decreased the money for the 'Ladki Bahin'. Everyone will get their money. We have kept the money for the scheme as per trends of need. If more finance is needed for the scheme, we can… pic.twitter.com/kE9GTO45l4

— ANI (@ANI) March 10, 2025