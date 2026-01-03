Ladki Bahin Yojana Update: मकर संक्रांति पर 'लाडली बहनों' को मिल सकता है ₹3000 का डबल तोहफा; दिसंबर-जनवरी की किस्त पर बड़ा अपडेट

लाड़की बहिन योजना (Photo Credits: File Image)

Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) के तहत लाभ पाने वाली माताओं और बहनों के लिए एक बड़ी खबर है. जी हां, महाराष्ट्र की लाखों महिलाओं के लिए नए साल की शुरुआत बड़ी खुशखबरी के साथ हो सकती है. दरअसल, राज्य की महायुति सरकार अपनी महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना' (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) के तहत लाभार्थियों को जनवरी में 'डबल बोनस' (Double Bonus) देने की तैयारी कर रही है. ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, दिसंबर और जनवरी महीने की किस्तों को मिलाकर कुल ₹3000 की राशि 14 जनवरी को मकर संक्रांति (Makar Sankranti) के अवसर पर सीधे बैंक खातों में जमा की जा सकती है. इससे महिलाओं मकर संक्रांति पर महिलाओं की खुशी डबल हो सकती है. यह भी पढ़ें: Ladki Bahin Yojana: E-KYC नहीं करने पर 31 दिसंबर के बाद रूक सकती है क़िस्त, ladakibahin.maharashtra.gov.in पर स्टेप बाय स्टेप इस प्रक्रिया को ऐसे करें पूरी

मकर संक्रांति पर 'सक्रांत भेंट' की तैयारी

राज्य सरकार इस भुगतान को 'सक्रांत भेंट' के रूप में देख रही है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन प्रशासनिक गलियारों में इसकी चर्चा तेज है।

संयुक्त किस्त: नवंबर की ₹1500 की किस्त पहले ही भेजी जा चुकी है। अब दिसंबर और जनवरी की किस्तों को एक साथ देने की योजना है।

नवंबर की ₹1500 की किस्त पहले ही भेजी जा चुकी है। अब दिसंबर और जनवरी की किस्तों को एक साथ देने की योजना है। चुनावी संयोग: यह वितरण 14-15 जनवरी को होने वाले बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) और अन्य 28 नगर निगमों के चुनावों से ठीक पहले हो रहा है, जिसे राजनीतिक विश्लेषक मतदाताओं को लुभाने की एक रणनीति के रूप में भी देख रहे हैं।

E-KYC की समय सीमा समाप्त: लाखों महिलाएं लिस्ट से बाहर?

एक तरफ जहां डबल पेमेंट की खबर राहत दे रही है, वहीं दूसरी तरफ ई-केवाईसी (e-KYC) न कराने वाली महिलाओं के लिए चिंता बढ़ गई है.

डेडलाइन: ई-केवाईसी पूरा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 थी, जो अब समाप्त हो चुकी है.

ई-केवाईसी पूरा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 थी, जो अब समाप्त हो चुकी है. प्रभाव: रिपोर्ट्स के मुताबिक, महाराष्ट्र में लाखों महिलाएं इस प्रक्रिया को समय पर पूरा नहीं कर पाई हैं. नियमों के अनुसार, जिन लाभार्थियों का केवाईसी अपडेट नहीं है, उन्हें आगामी किस्तों का लाभ नहीं मिल पाएगा.

योजना का उद्देश्य और चुनौतियां

'लाडकी बहिण योजना' का लक्ष्य निम्न आय वर्ग की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है. इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1500 दिए जाते हैं. हालांकि, तकनीकी बाधाएं और केवाईसी की अनिवार्यता कई महिलाओं के लिए चुनौती बनी हुई है. कुछ स्थानीय प्रतिनिधियों ने सरकार से केवाईसी के लिए एक आखिरी मौका (विंडो) देने की मांग की है, लेकिन फिलहाल सरकार का ध्यान सफल भुगतान प्रक्रिया पर है.

बहरहाल, यदि सरकार ₹3000 की संयुक्त किस्त जारी करती है, तो यह त्योहारों के सीजन में महिलाओं के लिए एक बड़ा वित्तीय सहारा होगा. लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खाते की स्थिति और आधार लिंकिंग की जांच करते रहें ताकि भुगतान में कोई रुकावट न आए.