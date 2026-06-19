Kolkata Airport Incident: कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो विमान पर गिरी बिजली, 147 यात्री सुरक्षित; दो ग्राउंड स्टाफ को अस्पताल ले जाया गया

Kolkata Airport Incident: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में शुक्रवार सुबह खराब मौसम के बीच एक बड़ा विमानन हादसा टल गया. अगरतला जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (NSCBI Airport) पर बिजली गिर गई. राहत की बात यह रही कि विमान में सवार सभी 147 यात्री और क्रू सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं.

जानकारी के मुताबिक, इंडिगो की फ्लाइट 6E6068 (VT-IPW) सुबह करीब 9:25 बजे उड़ान भरने की तैयारी कर रही थी. विमान एरोब्रिज 56L पर खड़ा था, तभी तेज आंधी-तूफान और बिजली गिरने की घटना हुई. उस समय विमान में 141 यात्री और 6 क्रू सदस्य मौजूद थे.

दो ग्राउंड स्टाफ प्रभावित, अस्पताल में जांच के बाद मिली छुट्टी

एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार, विमान के पास काम कर रहे दो ग्राउंड स्टाफ बिजली के प्रभाव से मामूली रूप से प्रभावित हुए. एहतियात के तौर पर दोनों को तुरंत नजदीकी अस्पताल भेजा गया. चिकित्सकीय जांच के बाद दोनों को स्वस्थ घोषित कर छुट्टी दे दी गई. वहीं विमान के अंदर मौजूद यात्रियों और क्रू को किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंची.

सुरक्षा जांच के लिए खाली कराया गया विमान

घटना के बाद विमानन सुरक्षा नियमों के तहत सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से विमान से उतारा गया. इसके बाद विमान की विस्तृत तकनीकी और संरचनात्मक जांच शुरू की गई. यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए इंडिगो ने एक वैकल्पिक विमान VT-ICD की व्यवस्था की. इसके बाद सभी यात्री दोपहर करीब 12:50 बजे अगरतला के लिए रवाना हुए.

खराब मौसम से प्रभावित हुई उड़ान सेवाएं

शुक्रवार सुबह कोलकाता और आसपास के इलाकों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं दर्ज की गईं. मौसम खराब होने के कारण कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति भी देखने को मिली.

इंडिगो ने अपने बयान में कहा कि कोलकाता में प्रतिकूल मौसम की वजह से उड़ान संचालन प्रभावित हुआ है. एयरलाइन लगातार मौसम की निगरानी कर रही है और यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है.

पहले से जारी किया गया था मौसम अलर्ट

एयरपोर्ट ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर (AOCC) ने खराब मौसम को देखते हुए पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था. अधिकारियों के मुताबिक, क्षेत्र में भारी बारिश और अस्थिर मौसम की संभावना को देखते हुए सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए गए थे. फिलहाल विमान की तकनीकी जांच पूरी की जा रही है और घटना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है.