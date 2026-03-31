Kerala Assembly Elections 2026: बीजेपी ने जारी किया 'विकसित केरलम' संकल्प पत्र; AIIMS, हाई-स्पीड रेल और महिलाओं के लिए बड़े वादे

BJP ने ‘विकसित केरलम’ का घोषणापत्र जारी किया (Photo Credits: X/@BJP4India)

Kerala Assembly Elections 2026: केरल विधानसभा चुनाव 2026 (Kerala Assembly Elections) के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मंगलवार को अपना चुनावी घोषणापत्र (Election Manifesto) जारी कर दिया है. 'विकसित केरलम' ('Developed Kerala') के विजन के साथ पेश किए गए इस संकल्प पत्र में पार्टी ने सत्ता में आने पर राज्य के सर्वांगीण विकास, आर्थिक विकास और महिला कल्याण का रोडमैप पेश किया है. भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नितिन नबीन (Nitin Naveen) और प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर (Rajeev Chandrasekhar) ने इस घोषणापत्र का अनावरण किया, जिसमें केरल को वैश्विक पर्यटन स्थल और प्रमुख आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया है. यह भी पढ़ें: Kerala Assembly Elections 2026: कन्नूर रैली में राहुल गांधी का वामपंथ पर तीखा हमला, एलडीएफ-बीजेपी गठबंधन का लगाया आरोप

शहरों को 'स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक हब' बनाने का वादा

भाजपा ने अपने घोषणापत्र में केरल के प्रमुख शहरों को उनकी विशेषताओं के आधार पर विकसित करने की योजना बनाई है. इसके तहत:

तिरुवनंतपुरम: आईटी और इनोवेशन की राजधानी के रूप में.

आईटी और इनोवेशन की राजधानी के रूप में. कोच्चि: भारत के जहाज निर्माण (Shipbuilding) हब के रूप में.

भारत के जहाज निर्माण (Shipbuilding) हब के रूप में. कोझिकोड: स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा नवाचार केंद्र के रूप में.

स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा नवाचार केंद्र के रूप में. त्रिशूर: सांस्कृतिक पर्यटन की राजधानी.

सांस्कृतिक पर्यटन की राजधानी. कन्नूर: रक्षा नवाचार हब (Defence Innovation Hub).

रक्षा नवाचार हब (Defence Innovation Hub). कोल्लम: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी समुद्री निर्यात क्लस्टर.

कल्याणकारी योजनाएं और बुनियादी ढांचा

पार्टी ने सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के लिए कई लुभावने वादे किए हैं. महिलाओं के लिए 'भक्ष्य आरोग्य सुरक्षा कार्ड' लाने का वादा किया गया है, जिसके माध्यम से दवाइयों और राशन के लिए प्रति माह 2,500 रुपये की सहायता दी जाएगी.

इसके अलावा, केरल में AIIMS की स्थापना, तिरुवनंतपुरम से कन्नूर तक हाई-स्पीड रेलवे नेटवर्क, और गरीब परिवारों को ओणम व क्रिसमस पर दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का संकल्प लिया गया है. हर घर को प्रति माह 20,000 लीटर मुफ्त पानी देने का भी वादा किया गया है.

धार्मिक स्थलों और अंतरराज्यीय मुद्दों पर रुख

घोषणापत्र में सबरीमाला और गुरुवयूर जैसे प्रमुख मंदिरों के प्रबंधन के लिए देवस्वोम बोर्डों में सुधार और उनकी सुरक्षा का वादा किया गया है. मुल्लापेरियार बांध के मुद्दे पर भाजपा ने आश्वासन दिया है कि वह केरल के हितों की रक्षा करते हुए तमिलनाडु को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी. यह भी पढ़ें: BJP Manifesto: असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए बीजेपी का घोषणापत्र, जमीन जिहाद' पर रोक और 5 लाख करोड़ के निवेश का वादा

एलडीएफ-यूडीएफ पर 'गेम-फिक्सिंग' का आरोप

घोषणापत्र जारी करने के दौरान नितिन नबीन ने सत्तारूढ़ एलडीएफ और विपक्षी यूडीएफ पर तीखा हमला बोला. उन्होंने दोनों गठबंधनों पर 'मैच-फिक्सिंग' की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे केवल सत्ता में बने रहने के लिए एक-दूसरे का विरोध करने का नाटक करते हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केरल के लोग अब इस चक्र को तोड़ने और 'विकसित केरलम' के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं.

चुनाव कार्यक्रम और मतदाता विवरण

केरल की 140 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 9 अप्रैल 2026 को होगा, जबकि मतगणना 4 मई को की जाएगी. राज्य में कुल 2.69 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है. वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 23 मई को समाप्त हो रहा है। भाजपा इस बार अपने बढ़ते वोट शेयर (जो 2% से बढ़कर 20% तक पहुंच गया है) के दम पर राज्य में 'कमल' खिलाने की उम्मीद कर रही है.