तमिलनाडु भगदड़: मृतकों के परिवार को 20-20 लाख रुपये देंगे एक्टर विजय, कहा- 'दिल और दिमाग पर भारी बोझ है'

(Photo : X)

Karur Stampede: तमिलनाडु के करूर में एक्टर से नेता बने विजय की एक राजनीतिक रैली में बहुत ही दर्दनाक हादसा हो गया. शनिवार को हुई इस रैली में इतनी ज़्यादा भीड़ जमा हो गई कि भगदड़ मच गई, जिसमें अब तक 39 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं. इस हादसे के बाद एक्टर विजय और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, दोनों ने दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान किया है.

विजय ने कहा- "दिल और दिमाग पर भारी बोझ है"

एक्टर विजय ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि उनके दिल और दिमाग पर इस हादसे का भारी बोझ है. उन्होंने कहा कि अपने प्रियजनों को खोने का दर्द किसी भी शब्द से कम नहीं किया जा सकता.

विजय ने एक परिवार के सदस्य के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मृतक परिवारों को 20-20 लाख रुपये और घायलों को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है. उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि उनकी संस्था 'तमिलनाडु विजय एसोसिएशन' घायलों की हर ज़रूरी मदद करेगी और वे सब मिलकर इस संकट से उबरने की कोशिश करेंगे.

सरकार ने भी की मुआवजे की घोषणा

हादसे के बाद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन खुद करूर पहुंचे. उन्होंने मारे गए लोगों के परिवारों और अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की. स्टालिन ने कहा कि राज्य के इतिहास में किसी राजनीतिक कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान कभी नहीं गई और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए.

तमिलनाडु सरकार ने भी मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये और घायलों को 1-1 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है.

कैसे हुआ यह हादसा?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, रैली में उम्मीद से कई गुना ज़्यादा लोग पहुंच गए थे, जिससे हालात बिगड़ गए. भीड़ के भारी दबाव में कई लोग बेहोश होकर गिरने लगे, जिसके बाद भगदड़ मच गई. हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा. इसके बाद घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहाँ 50 से ज़्यादा लोग अभी भी ICU में भर्ती हैं.

इस दुखद घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत देश के कई बड़े नेताओं ने भी शोक व्यक्त किया है. इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और अब प्रशासन घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराने में जुटा है.