KDMC Water Supply Update: मुंबई से सटे कल्याण-डोंबिवली में पानी की संकट, बारिश की देरी के चलते 20 जून तक पानी कटौती का ऐलान, इतने घंटे नहीं आएगा पानी

Water Cut

KDMC Water Supply Update: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में आने वाले कल्याण और डोंबिवली शहरों के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सूचना जारी की गई है. कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (KDMC) ने जल संसाधन विभाग के निर्देशों के बाद पूरे क्षेत्र में 12 जून से 21 जून 2026 तक चरणबद्ध तरीके से पानी की कटौती करने की घोषणा की है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा इस साल एल निनो (El Nino) और हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD) के प्रभाव के कारण मानसून में देरी होने की आशंका जताए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है. भविष्य में पानी की गंभीर किल्लत से बचने के लिए प्रशासन ने कुल जल आपूर्ति में 20 प्रतिशत की दैनिक कटौती लागू करने का निर्णय लिया है.

किन क्षेत्रों में किस दिन 24 घंटे बंद रहेगी आपूर्ति?

केडीएमसी द्वारा जारी आधिकारिक समय सारणी के अनुसार, शहर के अलग-अलग वार्डों में संबंधित जल शोधन संयंत्रों (वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स) को निर्धारित तारीखों पर रात 12 बजे से अगले दिन रात 12 बजे तक यानी पूरे 24 घंटे के लिए बंद रखा जाएगा. प्रभावित होने वाले क्षेत्रों का विवरण इस प्रकार है:

12 और 17 जून: नेतिवली जल शोधन संयंत्र बंद रहने के कारण डोंबिवली पूर्व के 'फ' और 'ग' वार्ड के सभी क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति पूरी तरह ठप रहेगी.

13 और 18 जून: बारावे जल शोधन संयंत्र में काम होने के चलते कल्याण पूर्व के 'ड' और 'जे' वार्ड सहित कल्याण पश्चिम के गोदरेज हिल, पार नाका और सुभाष मैदान टैंक के आसपास के इलाकों में पानी नहीं आएगा.

14 और 19 जून: नेतिवली संयंत्र बंद होने से डोंबिवली पश्चिम के 'ह' वार्ड के अंतर्गत आने वाले सभी आवासीय क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित रहेगी.

15 और 20 जून: बारावे संयंत्र बंद होने के कारण कल्याण पश्चिम के 'ब' और 'क' वार्ड के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को पानी की कटौती का सामना करना पड़ेगा.

16 und 21 जून: मोहीली जल शोधन संयंत्र पूरी तरह बंद रहेगा. इसके तहत मांडा-टिटवाला, वालधुनी, आंबिवली, शहाड, अटाळी, बदलापुर, कल्याण ग्रामीण के अंतर्गत आने वाले गांव, योगीधाम, मिलिंद नगर, बिर्ला कॉलेज परिसर, चिकनघर और मुर्बाड रोड के क्षेत्रों में 24 घंटे पानी की आपूर्ति नहीं की जाएगी.

राज्य सरकार के बजट सत्र की गाइडलाइंस का पालन

यह प्रशासनिक निर्णय राज्य सरकार के 2026 के बजट सत्र के दौरान जारी किए गए उन दिशा-निर्देशों के अनुरूप है, जिसमें सभी स्थानीय निकायों को 31 अगस्त 2026 तक के लिए एक सख्त जल प्रबंधन योजना तैयार करने का आदेश दिया गया था. जल संसाधन विभाग और एमआईडीसी (MIDC) के अधिकारियों के साथ 9 जून को हुई समीक्षा बैठक के बाद सभी एजेंसियों को पानी की बचत सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था. अधिकारियों का मानना है कि इस समय की जा रही बचत से आने वाले हफ्तों में बांधों के जलस्तर को स्थिर बनाए रखने में मदद मिलेगी.

नगर निगम की नागरिकों से अपील

केडीएमसी के जल आपूर्ति विभाग के कार्यकारी अभियंताओं ने स्थानीय जनता से अपील की है कि वे पानी की कटौती वाली निर्धारित तारीखों से एक दिन पहले ही अपनी जरूरत के अनुसार पानी का पर्याप्त भंडारण कर लें. प्रशासनिक अधिकारियों ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे पानी को व्यर्थ न बहाएं और भविष्य के संकट से निपटने के लिए नगर निगम के इस संरक्षण अभियान में पूरा सहयोग प्रदान करें. कपाती के अगले दिन पानी का दबाव सामान्य से थोड़ा कम रहने की संभावना भी जताई गई है.